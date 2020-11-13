Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi - Son Dakika

Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi

13.11.2020 09:43
Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi, System.String[]

UZMAN Psikolog Nurcihan Körpe, İzmir'de yıkıma yol açan depremin çocuklar üzerinde de olumsuz etki yarattığını belirtti.

UZMAN Psikolog Nurcihan Körpe, İzmir'de yıkıma yol açan depremin çocuklar üzerinde de olumsuz etki yarattığını belirtti. Çocukları depremin yaratacağı travmadan kurtarmak için öneriler sıralayan Körpe, "Çocukla daha fazla ve kaliteli zaman geçirmeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Manisa, Elazığ ve son olarak İzmir'de yıkıma yol açan deprem, çocukların ruh sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlara göre depremi birebir yaşayan ya da yalnızca medya kanalları aracılığıyla deprem bölgesinde yaşanan travmayı gören çocuklar, depremin nasıl gerçekleştiğini zihinlerinde işleyemiyor. Uzmanlara göre belirsizlik, çocuklarda endişe ve kaygı yaratabileceği gibi kalıcı sorunlara da yol açabiliyor.

OLUMSUZ ETKİLENEN ÇOCUKLARIN GÖSTEREBİLECEĞİ BELİRTİLERUzman Psikolog Nurcihan Körpe, çocukların yaşadığı olumsuzluklardan bahsederek, "Çocuklar deprem sonrasında olup biteni algılayamayabiliyor. Yaşadıklarını tepki yoluyla belli ediyorlar. Ne tepki verebilirler? Altlarını ıslatabilirler. Büyüklerine karşı bağımlılık geliştirebilirler. Hani derler ya 'annesinin eteğinden dibinden ayrılmıyor' diye, bunu yapabilirler. Uyku sorunu yaşayabilirler. Oyun yoluyla bunu belli edebilirler. ya da daha fazla durgunluk yaşayıp içine kapanabilirler. Öfke nöbeti yaşayabilirler. Her çocuğun aynı tepkiyi vermesini beklemek ise yanlış bir davranış olacaktır. Çünkü her birey nasıl farklıysa, her olaya nasıl farklı tepki veriyorsa, çocuk da farklı tepki verir. Kimi çocuk bunu oyun yoluyla belli eder, kimi çocuk daha da içine kapanıp durgunlaşabiliyor" dedi.'AİLELERİN SOĞUKKANLI OLMASI GEREKİYOR'Önemli konunun ailelerin davranış biçimi olduğunu belirten Körpe, "Ebeveynin soğukkanlı olması gerekiyor. Diyelim ki ebeveyn çocuğun yanında aşırı tepki veriyor, korkuyor, panik yaşıyor, aşırı derecede stres yaşıyor. Eğer çocuk stresi görüyorsa, ailesinin davranışını kopyalar rol model alır. O da korkar, panik yapar. Bu noktada dediğim gibi ailelerin soğukkanlı olması gerekiyor. Çocuğu öncelikle karşımıza alıp sakin anlaşılabilir bir dille bu durum anlatılabilir. Bu durum sadece bir doğa olayı olduğu söylenmeli. Daha sonrasında çocuğun rutinini bozmamaya özen gösterelim. Çocukları bu dönemde sosyal medyadan uzak tutmamız önemli. Çocuğun soru sormasına fırsat vermeliyiz. Okul öncesinde ve evde çocuğa mutlaka durumu anlatmalıyız. Bunlar doğa olayları diyerek çocuğu bu durumlara hazırlamalıyız" diye konuştu.'ÇOCUKLARLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRİLMELİ'Neler yapılması gerektiğini de anlatan Uzman Psikolog Körpe, "Bu süreçte çocuğun ebeveynle fiziksel teması çok önemli. Çünkü çocuğun güven duygusu böyle dönemlerde zedeleniyor. Çocuk anne, baba ve bakım vereninden güvence arıyor. Bunun için fiziksel temas önemli. Aklını meşgul etmeliyiz. Deniz kenarına götürebiliriz. Çocuklar denize taş atmayı sever. Denize taş atmasını sağlayabiliriz. Çocuğun uyku düzenine dikkat etmeliyiz. Çünkü uyku hem fiziki hem bilişsel olarak konsantre olmamızı artıran bir etkendir. Çocuğun uyku düzenini bozmamamız gerekiyor. Çocukla daha fazla ve kaliteli zaman geçirmeye dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.

Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi
Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi
Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi
Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi
Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi
Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi
Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi

Manisa, Deprem, Çocuk, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Depremden olumsuz etkilenen çocuklarla 'kaliteli zaman geçirilmesi' önerisi - Son Dakika


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