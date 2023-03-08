Depremden ötürü köye giden ailenin, akrabaları tarafından darp edildiği iddiası - Son Dakika
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Depremden ötürü köye giden ailenin, akrabaları tarafından darp edildiği iddiası

08.03.2023 14:45
Depremden ötürü köye giden ailenin, akrabaları tarafından darp edildiği iddiası

Diyarbakır'da, 2020 yılında dayısı ve dayısının eşi tarafından babasının öldürüldüğünü ileri süren Asiye B., babasının öldürülmesinden 3 yıl sonra depremden dolayı köydeki evlerine gittiklerinde, dayıları ve teyze çocukları tarafından darp edildiklerini iddia etti.

Diyarbakır'da, 2020 yılında dayısı ve dayısının eşi tarafından babasının öldürüldüğünü ileri süren Asiye B., babasının öldürülmesinden 3 yıl sonra depremden dolayı köydeki evlerine gittiklerinde, dayıları ve teyze çocukları tarafından darp edildiklerini iddia etti.

Merkez Bağlar ilçesi Baran Küme evlerinde kalan Asiye B., annesi Sultan B. ve 5 kardeşi, 2020 yılında mülk davası yüzünden emniyette teknik personel olarak çalışan babası Veysel B.'nin, dayısı Abdurrahman B. ve eşi Leyla B. tarafından öldürüldüğünü ileri sürdü. Cinayet olayında şüpheli Abdurrahman B. firari duruma düşerken, eşi Leyla B.'nin ise 28 günlük tutuklamadan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

Asiye B., annesi ve kardeşleriyle birlikte 2020'de yaşanan cinayetten sonra şehir merkezine taşındı. Aile, 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremden ötürü köylerine geri döndü. Asiye B. ve kardeşleri, depremin ikinci günü köylerine gittiklerinde iddiaya göre dayı ve teyze çocuklarının saldırısına uğrayıp darp edildi. Aile, babalarının cinayetinden dolayı bir davaları devam ederken, darp raporu ve darp edildiklerine dair görüntülerle ikinci davayı açmaya hazırlanıyor.

Babası Veysel B.'nin dayısı ve dayısının eşi tarafından öldürüldüğünü öne süren Asiye B., "Babam öldürüldükten sonra öbür dayılarım kapıya gelip annemi darp ettiler, bizi köyden kovdular. Biz, üç yıl boyunca o köye gitmedik. Depremin ikinci günü, deprem dolayı zorunlu olarak Baran Küme evlerine gitmek zorunda kaldık. Köye giderken de dayılarım ve teyzemin çocukları tarafından şiddete maruz kaldık. Bize şiddet uygulayanlar; İ.B., R.B., B.B., M.B., E.B., Y.B., B.B. ve L.B. tarafından darp edildik" dedi.

"Babamın katili şu an bile firari" diyen Asiye B., şöyle konuştu:

"Firari olmasına rağmen eşini hamile bıraktı. Şahsın yakalanmasını istiyoruz, 3 yıldır firari. Darp raporu aldım. Bu konu üzerinde daha hiç kimse tutuklanmadı ve darp raporlarım mevcut. Bütün vücuduma darbe yedim. Olay esnasında bayılmama rağmen darbe yedim."

"3 yıldır tehditlere maruz kalıyoruz"

Bir yandan depremden mağdur kaldıklarını, bir yandan da şiddete maruz kaldıklarını ifade eden Asiye B., "O adamın hemen yakalanmasını istiyoruz. Bizi her gün tehdit ediyorlar. 'Sizi öldürürüz' diyorlar. Dışarı bile çıkamıyoruz. Bize şiddet uygulayanların da bir an önce yakalanmasını istiyoruz. 3 yıldır tehditlere maruz kalıyoruz. Biz böyle yaşayamıyoruz, sesimizi duymalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Altı kardeşiz dışarı çıkamıyoruz"

Babasının mal davası yüzünden öldürüldüğünü ileri süren Asiye B., "Şu anda malımızı alamıyoruz. Bizi tehdit ediyorlar. Hiçbir şey yapamıyoruz, sesimizi duymalarını istiyoruz. Babam emniyet personeliydi. Öldürüldüğü gün de işten çıkıp eve geliyordu. Onlar da köye mezarlığa gelmişlerdi. Geldiği gibi eşi balkona çıkıp eşini çağırıyor. Hızlıca köyden çıkıp babamın önünü kesip eşiyle birlikte babamı öldürüp eşi kaçıp, kadın da 28 gün tutuklu bulunup serbest bırakıldı. Daha sonra da hamile kaldı. Altı kardeşiz dışarı çıkamıyoruz" şeklinde konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA
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Depremden ötürü köye giden ailenin, akrabaları tarafından darp edildiği iddiası Depremden ötürü köye giden ailenin, akrabaları tarafından darp edildiği iddiası DİYARBAKIR'DA ENKAZDAN ÇIKARILAN EŞYALAR AİLELERE TESLİM EDİLİYOR DİYARBAKIR'DA ENKAZDAN ÇIKARILAN EŞYALAR AİLELERE TESLİM EDİLİYOR

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Son Dakika 3. Sayfa Depremden ötürü köye giden ailenin, akrabaları tarafından darp edildiği iddiası - Son Dakika

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