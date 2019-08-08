Son Dakika Haberleri: Depremden panikleyen vatandaşların kaçışma anı kameralara yansıdı
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Depremden panikleyen vatandaşların kaçışma anı kameralara yansıdı

1 saat önce

Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Burdur'da da hissedildi.

Depremden panikleyen vatandaşların kaçışma anı kameralara yansıdı, System.String[]
Denizli'de meydana gelen 6.0 büyüklüğünde deprem Burdur'da da hissedildi. Markette bulunan vatandaşların korkudan kaçışma anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

İzmir'de sabah saatlerinde meydana gelen depremin ardından Denizli de art arda iki kez sallandı. İlk olarak saat 14.19'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi, ardından Bozkurt ilçesinde saat 14.25'te 6.0 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre ilçeye bağlı Armutalanı köyüne 1,74 kilometre mesafede yaşanan depremin 7,09 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem Antalya, Isparta ve Burdur'da da hissedildi.

Burdur'da hissedilen deprem vatandaşları panikletti. Sokakta bulunan vatandaşlar araçlarından inerek ve duraksayarak ne olduğunu anlamaya çalıştı, etraftaki binalara baktı. Tedirgin vatandaşlar hemen cep telefonlarıyla yakınlarını aradı. Bir iş yerindeki güvenlik kameralarına vatandaşların panikle dışarı kaçışma anları anbean yansıdı. - BURDUR
Denizli, Burdur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:50 Kaynak: İHA
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