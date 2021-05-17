Depremden sonra boşaltılan 2 katlı ev yandı - Son Dakika

Elazığ'da depremde hasar alıp boşaltılan 2 katlı evde yangın çıktı, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, merkeze bağlı Rızaiye Mahallesi Şehit Teğmen Nadir Ozan sokakta bulunan 2 katlı boş bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depremde hasar alıp boşaltılan evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanların biranda gök yüzünü kaplamasıyla yangını fark edenler durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yarım saatte kontrol altına aldı. Kontrol altına alınan yangın söndürülürken, olayla ilgili de inceleme başlatıldığı belirtildi. - ELAZIĞ