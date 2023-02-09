Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar - Son Dakika
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Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar

09.02.2023 12:51

Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar Kaymakamlık o binayı önce mühürledi, bakanlık görevlilerinin incelemesinin ardından kolonlarda sıkıntı olmadığı anlaşılınca mühür kaldırıldı Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların...

Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar

Kaymakamlık o binayı önce mühürledi, bakanlık görevlilerinin incelemesinin ardından kolonlarda sıkıntı olmadığı anlaşılınca mühür kaldırıldı

ADANA - Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından Adana Yüreğir'de yeni binalardaki çatlakların sıvanması tepkilere yol açmıştı. O bina önce mühürlendi, sonra bakanlık görevlilerinin yaptığı kolonlardaki incelemenin ardından mühür kaldırıldı.

İnşaat şirketi sıfır binalardaki kusurları kapatmak istedi. İnşaat işçileri beyaz binadaki çatlakları sıvarken kaydedilen görüntüler Türkiye'nin dikkatini çekti.

Müteahhit firma yetkilisi, "İnsanlar psikolojik olarak etkilenmesin diye yapmıştık. Ana taşlarda problem yok. Depremle ilgili bütün binalarda zaten analiz yapılacak. Biz binamızdan eminiz" dedi

Sabah saatlerinde kaymakamlık tarafından mühürlenen bina öğleden sonra Çevre Şehircilik ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra açıldı.

Binalarda geniş kaplı analiz yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Kahramanmaraş, Kaymakamlık, Adana, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel Depremden sonra çatlakları böyle sıvadılar - Son Dakika

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