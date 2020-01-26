Depremden sonra CİMER'e destek mesajı yağdı - Son Dakika
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Depremden sonra CİMER'e destek mesajı yağdı

6 saat önce

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'daki depremin ardından CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gelen destek mesajlarından bazılarını Twitter üzerinden yayınladı.

Depremden sonra CİMER'e destek mesajı yağdı, System.String[]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'daki depremin ardından CİMER'e (Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi) gelen destek mesajlarından bazılarını Twitter üzerinden yayınladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Elazığ'daki depremin ardından CİMER'e gelen destek mesajlarından bazılarını Twitter üzerinden yayınladı. Mesajların görüntülerini paylaşan Altun, "Bu ülke için, bu millet için canımız feda! CİMER'e aşağıdaki gibi binlerce mesaj geldi... Evet, binlerce..." ifadelerini kullandı.

"EKMEĞİMİZİ VE GÖNLÜMÜZÜ PAYLAŞMAKTAN ONUR DUYARIZ"

Vatandaşların CİMER'e gönderdiği mesajlarda, "Bu vesile ile fakirhanemin kapısı bir aile için sonuna kadar açıktır. Ekmeğimizi ve gönlümüzü paylaşmaktan onur duyarız. Saygı ve hürmetlerimi sunar kabulünü umarım" ve "Devletimizin tüm imkanları seferber edildi, bundan hiç şüphem yok. Bir vatandaş olarak tüm samimiyetimle söylüyorum ki; Elazığ ve Malatya için devletimiz tarafından üzerime bir görev düşerse yapmaya hazırım. Yüreğimiz ve gönlümüz orada." yazdıkları görülüyor.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, Fahrettin Altun, Twitter, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:10 Kaynak: İHA
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