Depremden sonra suyu kesilen mahalle çözüm bekliyor

Depremin vurduğu Hatay'ın İskenderun ilçesi Azganlık Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, aylardır yaşanan su sorununa çözüm bekliyor.

40 DERECEDE BİDONLARLA SU TAŞIYORLAR

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşandı. Depremler sonrası birçok mahallenin su deposunda ve içme suyu ishale hattında sorun yaşandı. Yetkililer tarafından çalışmalar aralıksız sürürken İskenderun İlçesi Azganlık Mahallesi'nde su sorununa hala çözüm bulunamadı. Mahallede bulunan çeşmeden bidonlarla evlerine su taşıyan kadınlar, 40 dereceyi bulan havalarda zor anlar yaşıyor. Kadınlar, su sorununa çeşme başında "Susma sustukça susuz kalıyoruz" diyerek dikkat çekti. Kadınların, tek isteğiyse yaşanan soruna bir an önce çözüm bulunması.

"ÇAMAŞIRLARIMI LEĞENDE AYAĞIMLA TEPELEDİM"

Mahalle sakinlerinden Fadime Polat,"Suyumuz yok, su doldurmaya geldim. Enerjilere, su koymak için su almaya geldim. Çamaşırlarımı leğene koydum ayağımda tepeledim, makineye attım. Suyumuz yok. Suyumuzu istiyoruz" dedi.

"6 AYDIR SUSUZUZ"

Depremle beraber susuz kaldıklarını ifade eden Sevgi Turan da "6 aydır, depremden beridir susuz. Susuzluğumuza çare istiyoruz" diye konuştu. Evlerine su taşımanın kendilerini zorladığını belirten Mehtap Kuru da " Günlük su taşımadan öldük. Buraların pisliği de var. Çamaşırda seremiyoruz. Muhtar, bu gün yarın diyor ama su yok. Tozda çok fazla" ifadelerini kullandı.

"İTFAİYE ARACIYLA BİZE SU GETİREBİLİRLER"

İtfaiye aracı yardımıyla su dağıtılabileceğine dikkat çeken Zeynep Karga, "Bizim aylardır suyumuz yoktur. Susuzluğa bir şey demiyorum, ekiplerimiz çalışsın. Canları sağ olsun. Çalışırken de halkı düşünsünler. Bir itfaiye aracıyla bize su dağıtabilirler ve yollarımızı sulayabilirler. Bunları istiyoruz. Yeter artık susuzluğumuz" şeklinde konuştu.

"10 GÜNDÜR BANYO YAPAMIYORUZ"

Vatandaşlardan İbrahim Sayın ise "Susuzluk çabası, 10 günden beridir banyo yapamıyoruz. Muhtarımız var ilgi alakası yok. Bitmiş durumdayız şuanda. Çeşme sırasında bile kavga eder duruma geldik" diyerek yaşadıklarını anlattı.