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Depremden sonra vatandaşlar benzinliklere akın etti
6 saat önce
Peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir'de vatandaşlar benzinliklere akın etti.
Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
Peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir'de vatandaşlar benzinliklere akın etti.
Balıkesir'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Araçları ile hareket eden vatandaşlar benzinliklere akın etti. Araçlarının kaloriferleri ile ısınmak için yakıt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. - BALIKESİR
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