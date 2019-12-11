Son Dakika Haberleri: Depremden sonra vatandaşlar benzinliklere akın etti
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Depremden sonra vatandaşlar benzinliklere akın etti

6 saat önce

Peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir'de vatandaşlar benzinliklere akın etti.

Depremden sonra vatandaşlar benzinliklere akın etti, System.String[]

Peş peşe depremlerin yaşandığı Balıkesir'de vatandaşlar benzinliklere akın etti.


Balıkesir'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar sokağa döküldü. Araçları ile hareket eden vatandaşlar benzinliklere akın etti. Araçlarının kaloriferleri ile ısınmak için yakıt almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:14 Kaynak: İHA
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