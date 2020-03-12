Depremden yaralı kurtulan Yüsra ve annesi 46 gün sonra buluştu - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 24 Ocak günü meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaralanan Ayşe Yıldız (36), 46 gün sonra 2,5 yaşındaki kızı Yüsra ile buluştu.

Merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6,8 büyüklüğündeki depremde, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yıkılan binanın enkazında eşi Hüseyin Yıldız (37) ve oğlu Onur'u (12) kaybeden Ayşe Yıldız ve kızı Yüsra, yaralı çıkarıldı. Enkazda yaralı çıkarılan anne Ayşe Yılmaz ve kızı Yüsra, Şehit Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki anne ve kız, bir aylık tedavilerinin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 15 gün süren tedavilerinin ardından, doktorlar anne ve kızının aynı oda kalmalarına karar verildi. 46 gün sonra kızına kavuşan Yıldız, depremde eşi Hüseyin Yıldız ve oğlu Onur'un üzüntüsünü yaşarken, kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Kızıyla bir araya geldiği için kendini iyi hissettiğini anlatan Yıldız, "Kızım onu terk ettiğimi sandı. Çok şükür yanımda şu an. Moralim onun sayesinde biraz düzeldi. Bana umut veriyor" dedi.

Hastanede görevli Doç. Dr. Serdar Altuğ, Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Yüsra'nın bacağın alt kısmında kas ezilmelerinin olduğu bir doku kaybı vardı. Doku nakli yaparak yarasını kapattık. Annesinin bacağındaki yaralar biraz daha fazla olduğu için tedavisi devam ediyor diye konuştu" diye konuştu.