Depremden yaralı kurtulan Yüsra ve annesi 46 gün sonra buluştu - Son Dakika

ELAZIĞ'da, 24 Ocak günü meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaralanan Ayşe Yıldız (36), 46 gün sonra 2,5 yaşındaki kızı Yüsra ile buluştu.

Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ndeki anne ve kız, bir aylık tedavilerinin ardından Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada 15 gün süren tedavilerinin ardından, doktorlar anne ve kızının aynı oda kalmalarına karar verildi. 46 gün sonra kızına kavuşan Yıldız, depremde eşi Hüseyin Yıldız ve oğlu Onur'un üzüntüsünü yaşarken, kızıyla birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Kızıyla bir araya geldiği için kendini iyi hissettiğini anlatan Yıldız, "Kızım onu terk ettiğimi sandı. Çok şükür yanımda şu an. Moralim onun sayesinde biraz düzeldi. Bana umut veriyor" dedi.

Hastanede görevli Doç. Dr. Serdar Altuğ, Yüsra bebek ve annesi Ayşe Yıldız'ın tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Yüsra'nın bacağın alt kısmında kas ezilmelerinin olduğu bir doku kaybı vardı. Doku nakli yaparak yarasını kapattık. Annesinin bacağındaki yaralar biraz daha fazla olduğu için tedavisi devam ediyor diye konuştu" diye konuştu.