Depreme ameliyatta yakalandılar - Son Dakika

Depreme ameliyatta yakalandılar

05.11.2020 16:28

İzmir'de yaşanan 6.6'lık deprem sırasında hastasına mide küçültme ameliyatı yapan doktor, soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam etti.

İzmir'de yaşanan 6.6'lık deprem sırasında hastasına mide küçültme ameliyatı yapan doktor, soğukkanlılığı ile ameliyatta bulunan hemşire ve asistanları sakinleştirirken, depremin sonlanmasıyla birlikte ameliyata kaldığı yerden devam etti. Deprem esnasında hastanın organlarını görüntüleyen kamera ise organların nasıl yer değiştirdiğini görüntüledi.

30 Ekim günü İzmir'de yaşanan ve 114 kişinin hayatına mal olan 6.6 büyüklüğündeki deprem esnasında herkes gibi işinin başında olan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Özgün Akgül, özel bir hastanede ameliyattaydı.

Yurtdışından gelen bir hastasına mide küçültme ameliyatı yapan Op. Dr. Özgün Akgül, deprem başladığı esnada operasyona yeni başladıklarını ifade ederek, "Deprem sırasında ameliyathanede heyecanlanma oldu. Yanımızda hemşireler ve asistanlar heyecanlandı. Sorumlu kişi ben olduğum için herkesi sakinleştirmeye çalıştım. Depremden sonra da ameliyata devam ettik. Kapalı yöntem ameliyatta ekrana bakaran çalıştığımız için ilk önce depremi fark etmedim. Hemşire, hastaya temas ettiği için sallandı diye düşündüm. Şiddetlenince depremi fark ettim. Deprem olduğunu anlayınca hastaya zarar vermemek için işleme ara verip kullandığımız aletleri hastanın vücudundan uzaklaştırdım" dedi.

Ameliyathanede görevli hemşirelerden birisinin 26 haftalık hamile olduğunu söyleyen Op. Dr. Akgül, "Onun için endişelendim biraz. Kendisine ve bebeğine zarar gelmemesi için oturup dinlenmesini söyledim" dedi.

"HASTALAR ÖNCE ALLAH'A SONRA BİZE EMANET"

Ameliyata girecek hastaların önce Allah'a sonra kendilerine emanet edildiklerini söyleyen Op. Dr. Akgül, "Hastanın canı bize emanet. Biz bu bilinçle depremden hemen sonra ameliyata devam ettik. Benim de iki tane küçük çocuğum var ve onları merak ettim. Eşim ne durumda bilmiyordum. Asistan arkadaşlarım haber verdi daha sonra. Bir sıkıntılarının olmadığını söyledi" diye konuştu.

DEPREMDE ORGANLAR ADETA YER DEĞİŞTİRDİ

Op. Dr. Akgül ve ekibinin deprem esnasında yaptıkları ameliyata ilişkin görüntüler de kameralara yansıdı. Deprem esnasında soğukkanlılığını koruyan Akgül'ün hemşire ve asistanları sakinleştirme çabalarının yer aldığı görüntülenirken, hastanın mide ve dalağını görüntüleyen kamera ise deprem anında organların nasıl yer değiştirdiğini kaydetti. Görüntülerde, en sık kanamanın görüldüğü yer olan mide ve dalak kısmında yer alan ameliyat aletinin deprem esnasında hastaya zarar vermemesi için çıkarıldığı anlar da yer alıyor.

(Ali Gözeten - Halil Karahan/İHA)

Depreme ameliyatta yakalandılar
Depreme ameliyatta yakalandılar
Depreme ameliyatta yakalandılar
Depreme ameliyatta yakalandılar
Depreme ameliyatta yakalandılar
Depreme ameliyatta yakalandılar

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depreme ameliyatta yakalandılar - Son Dakika


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