Son Dakika Haberleri: Depreme AVM'de yakalanan vatandaşlar panik anları kamerada
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Depreme AVM'de yakalanan vatandaşlar panik anları kamerada

1 saat önce

Depreme AVM'de yakalanan vatandaşlar panik anları kamerada -Deprem evde bulunan akvaryum beşik gibi sallandı Depreme alışveriş sırasında yakalandı -Deprem esnasında bir çocuğu alarak dışarı çıktıİSTANBUL - İstanbul'da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları...

Depreme AVM'de yakalanan vatandaşlar panik anları kamerada

-Deprem evde bulunan akvaryum beşik gibi sallandı

Depreme alışveriş sırasında yakalandı

-Deprem esnasında bir çocuğu alarak dışarı çıktı

İSTANBUL - İstanbul'da bugün yaşanan deprem sırasında vatandaşların yaşadığı panik anları kameralar tarafından kaydedildi. Depremde evden bulunan bir akvaryumun beşik gibi sallandığı görüldü.

İstanbul bugün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 şiddetindeki depremin ardından yaşanan panik anları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Depreme Bayrampaşa'da bir AVM'de yakalanan vatandaşlar deprem ile birlikte hızla dışarı çıktıları ve koşarak binadan uzaklaştıkları görülüyor.

Bir başka görüntülerde ise yaşlı bir kişinin depreme bir markette alışveriş yaptığı sırada yakalanıyor. Depremin olması ile birlikte masada bulunan kasiyer ve yaşlı kişi hızlıca dışarı çıktığı görülüyor. Market sahibinin uzun süre dükkanına giremediği kameralara yansıyor. Bir de başka görüntüde ise evin içerisinde bulunan akvaryum ve televizyonun beşik gibi sallandığı görülüyor. Öte yandan bir kişinin deprem esnasında markette bulunan bir çocuğu alarak hızlıca dışarı çıktığı kameralara yansıdı.

Depreme AVM'de yakalanan vatandaşlar panik anları kamerada

İstanbul, Genel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:13 Kaynak: İHA
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