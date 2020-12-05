Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı - Son Dakika

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
05.12.2020 18:42
Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Antalya'da da hissedilen depreme bir genç, bilgisayar başında canlı yayında arkadaşlarıyla sohbet ederken yakalandı.
Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Antalya'da da hissedilen depreme bir genç, bilgisayar başında canlı yayında arkadaşlarıyla sohbet ederken yakalandı.
AFAD tarafından büyüklüğü 5.2 olarak açıklanan deprem sırasında oyun oynayan ve bir anda sallandığını hissedip bağırmaya başlayan 17 yaşındaki Umut Doğanay Lafçı'nın depreme canlı yayınla yakalandığı anlar kaydedildi. Bir anda korku ve paniğe kapılan genç, yerinden fırlayıp bilgisayarın başından ayrıldı. Umut Doğanay Lafçı, "Deprem anında arkadaşlarımla 30 kişinin bulunduğu ortamda sohbet ediyordum, deprem anında deprem oluyor diye bağırıp direkt babamın yanına koştum, korkunç bir olaydı Allah kimsenin başına vermesin" dedi.
(Mehmet Demirci/İHA)
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