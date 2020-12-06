Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı - Son Dakika

Depreme bilgisayar başında canlı yayında yakalandı
06.12.2020 00:58
Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Antalya'da da hissedilen depreme bir genç, bilgisayar başında canlı yayında arkadaşlarıyla sohbet ederken yakalandı.
Akdeniz açıklarında meydana gelen ve Antalya'da da hissedilen depreme bir genç, bilgisayar başında canlı yayında arkadaşlarıyla sohbet ederken yakalandı.
AFAD tarafından büyüklüğü 5.2 olarak açıklanan deprem sırasında oyun oynayan ve bir anda sallandığını hissedip bağırmaya başlayan 17 yaşındaki Umut Doğanay Lafçı'nın depreme canlı yayınla yakalandığı anlar kaydedildi. Bir anda korku ve paniğe kapılan genç, yerinden fırlayıp bilgisayarın başından ayrıldı. Umut Doğanay Lafçı, "Deprem anında arkadaşlarımla 30 kişinin bulunduğu ortamda sohbet ediyordum, deprem anında deprem oluyor diye bağırıp direkt babamın yanına koştum, korkunç bir olaydı Allah kimsenin başına vermesin" dedi. - ANTALYA
Son Dakika Demiryolları "Çin'e giden ilk ihracat treni yolundan döndü" iddialarına yanıt verdi: Gümrükleme için Halkalı'ya geldi Her hareketiyle gündeme bomba gibi düşen Şevval Şahin, bikinili pozlarıyla yine çok konuşulacak Çağatay Ulusoy, ekranlara dönüyor! İşte yeni dizisi Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel, takipçisinin yorumuna verdiği yanıtla herkesi şoke etti Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek! Hafta ortasından itibaren kar geliyor Antikorlara yakalanmayan koronavirüs mutasyonu tespit edildi Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem 150 kilometre uzaklıktaki Karaman'da kayaları yerinden oynattı Koronavirüs aşısını bulan Pfizer'in CEO'sundan bomba itiraf: Aşıdan sonra virüsün bulaşıp bulaşmayacağından emin değiliz