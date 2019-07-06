- Depreme Canlı Yayında Yakalandılar
26 dakika önce
- Depreme canlı yayında yakalandılarCALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
- Depreme canlı yayında yakalandılar
CALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya
eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Canlı yayında depreme yakalanan sunucular zor anlar yaşadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünün 7.1 olarak açıkladı. Bir vatandaşın kayıt altına aldığı görüntülerde canlı yayın yapan sunucular zor anlar yaşadı. Bir sunucu masanın altına girerken diğer sunucu sakin kalmak ve yayını sürdürebilmek için çabaladı.
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