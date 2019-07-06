Son Dakika Haberleri: - Depreme Canlı Yayında Yakalandılar
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- Depreme Canlı Yayında Yakalandılar

26 dakika önce

- Depreme canlı yayında yakalandılarCALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

- Depreme canlı yayında yakalandılar
CALİFORNİA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Canlı yayında depreme yakalanan sunucular zor anlar yaşadı.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünün 7.1 olarak açıkladı. Bir vatandaşın kayıt altına aldığı görüntülerde canlı yayın yapan sunucular zor anlar yaşadı. Bir sunucu masanın altına girerken diğer sunucu sakin kalmak ve yayını sürdürebilmek için çabaladı.
- Depreme Canlı Yayında Yakalandılar
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, Güncel
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