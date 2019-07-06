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Depreme canlı yayında yakalandılar

21 dakika önce

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi.

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ABD'nin Kaliforniya eyaletinde, iki gün önce meydana gelen 6.4'lük depremin ardından 7.1 büyüklüğünde ikinci deprem meydana geldi. Canlı yayında depreme yakalanan sunucular zor anlar yaşadı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünün 7.1 olarak açıkladı. Bir vatandaşın kayıt altına aldığı görüntülerde canlı yayın yapan sunucular zor anlar yaşadı. Bir sunucu masanın altına girerken diğer sunucu sakin kalmak ve yayını sürdürebilmek için çabaladı. - CALİFORNİA
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 09:18 Kaynak: İHA
Amerika Birleşik Devletleri, Kaliforniya, 3. Sayfa
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