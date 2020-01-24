Depreme canlı yayında yakalandılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Depreme canlı yayında yakalandılar - Son Dakika

Depreme canlı yayında yakalandılar

6 saat önce

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi.

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Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa ve ilçelerinde de hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı.


Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.5 büyüklüğündeki deprem Şanlıurfa'da da şiddetli bir şekilde hissedildi. Depremle birlikte insanlar evlerinden çıkıp sokağa koşarken yerel bir televizyonda program yapanlar depreme canlı yayında yakalandı. Depremle birlikte televizyon programına katılanlar büyük bir korku yaşarken programa ara verildi.


Deprem anında market ve alışveriş merkezlerinde olan vatandaşlar da panikle dışarı kaçmaya çalıştı. Bir alışveriş marketindeki vatandaşlar, depremle birlikte panikle dışarı koşmaya çalıştı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Sivrice, Elazığ, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:21 Kaynak: İHA
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