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Depreme dayanıklı olmayan Eski Belediye Binasında yıkım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Depreme dayanıklı olmayan Eski Belediye Binasında yıkım çalışmaları sürüyor

12.11.2021 11:53
Depreme dayanıklı olmayan Eski Belediye Binasında yıkım çalışmaları sürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, depreme dayanıklı olmadığı ve yıkılma riski bulunduğu için eski hizmet binasında yıkım çalışmalarını sürdürüyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, uzun süre Konyalılara hizmet veren Büyükşehir Belediyesi hizmet binasının depreme dayanıklı olmadığının tespit edilmesi üzerine binayı kullanan Konyalıların ve çalışanların hayatlarını riske atmamak için yıkılmasına karar verdiklerini hatırlattı.

Binada yıkım çalışmalarının yüzde 70 oranında tamamlandığını belirten Başkan Altay, "İnşallah en kısa sürede yıkımı tamamlayarak burada gençlerimiz için Türkiye'nin en güzel kütüphanelerinden birini hayata geçireceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Uğur İbrahim Altay, Altay, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

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