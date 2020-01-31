Depreme dayanıklı olmayan okul belediye tarafından yıkıldı - Son Dakika

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edllen Osmangazi Lisesi yıkılıyor. Yıkılan okulun bulunduğu alan, Yenişehir'in yeni buluşma mekanı olmak için gün sayıyor.



1948 yılında ortaokul olarak temeli atılan Osmangazi Lisesi, 2019 yılında depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle boşaltıldı. Öğrenciler, Yenişehir'deki bir firma tarafından yaptırılan mesleki ve teknik lisesinde eğitim görmeye başlarken, depreme dayanıklı olmayan binanın da yıkımında sona gelindi. Osmangazi Lisesi, yaşanan hatıralarıyla tarihe gömülürken, okulun bulunduğu alana yapılacak yeni kent meydanı herkesi heyecanlandırdı.



Depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle tahliye edilen Osmangazi Lisesi'nin artık kullanmadığı binasının belediyeye tahsis edilmesiyle başlanan süreci aktaran Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, "Osmangazi Lisesinde okuyan bütün herkesin orada hatıraları vardı. Ancak okul depreme dayanıklı değildi. Öğrenciler, belediyemizin teşebbüsüyle Yenişehirli bir firma tarafından ilçemize kazandırılan okulda eğitim görmeye başladı. Yenişehir Belediyesine devredilen toplam 14 bin metrekarelik alan üzerinde kent meydanı için ilk kazmayı vurduk. Osmangazi'nin isminin yaşayacağı 'Osmangazi Meydanı' yapacağız. Kar maksatlı bir şey yapmayı düşünmüyoruz. Oraya gereken projeyi yaptık. Üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Altına bir otopark yapmayı düşünüyoruz" dedi.



Okulun belediye tarafından yıkılmasına herkesin sevinmesi gerektiğinin altını çizen Davut Aydın, "İnanın okulun duvarlarından demir çıkmadı. Kepçe bir uca vurduğunda diğer uçtan duvarlar yıkılıyordu. İlçemize hayırlı olmasını diliyorum. 20-30 yıl sonra bu ilçede neden meydan yok diye üzülmeyeceğiz. Çünkü güzel bir meydan kazandırıyoruz. Şehirler meydanlarıyla güzel olacaktır. Bazı dedikodular dolaşıyor. AVM yapılacağı söyleniyor. Ama herkes görecek ki bu meydana herkes gelip dinlenme fırsatı bulacak" şeklide ifade etti.



Vatandaşları da tavsiye eden Aydın, "İlçemizde can güvenliğini tehdit eden metruk binaların yıkılması sürüyor. Vatandaşların metruk binalarını yıkmak için imkanı yoksa, biz ona da çözüm bulmak için buradayız. Geldiğimiz günden beri, can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazları ortadan kaldırılması için çalışma başlattık" dedi. - BURSA