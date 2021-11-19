DEPREME DAYANIKSIZ OKUL BİNASI YIKILDI - Son Dakika

ISPARTA'da depreme dayanıksız olması nedeniyle Yedişehitler Mahallesi'nde bulunan Ali Haydar Albayrak İlkokulu yıkıldı.

Depreme dayanıksız olması nedeniyle yıkılmasına karar verilen okullara yönelik çalışmalar başladı. Bu kapsamda Ali Haydar Albayrak İlkokulu, Bahçelievler İlkokulu (B Blok) ile Büyükgökçeli İlkokulu binaları yıkımı gerçekleştirildi. Ali Haydar İlkokulu'ndaki yıkım çalışmaları sırasında okulun saniyeler süren yıkımında çevreyi toz bulutu kapladı.

Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, okullarda deprem tetkikat çalışmasının yapılmasının ardından yıkım ve güçlendirme kararları çıktığını anlattı. Baydur, 23 binanın yıkım işleminin gerçekleştiğini söyledi.