DEPREME DAYANIKSIZ OLAN DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TAŞINIYOR - Son Dakika
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DEPREME DAYANIKSIZ OLAN DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TAŞINIYOR

16.02.2023 16:23
DEPREME DAYANIKSIZ OLAN DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI TAŞINIYOR

DENİZLİ'de depreme dayanıklılık testinden geçemeyen 8 katlı İl Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılmaya başlandı.

DENİZLİ'de depreme dayanıklılık testinden geçemeyen 8 katlı İl Emniyet Müdürlüğü binası boşaltılmaya başlandı. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bir bina inşa edilene kadar Emniyet Müdürlüğü'ndeki şubeler, ek binalarda hizmet vereceği bildirildi.

10 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremler binaların güvenilirliğinin bir kez daha sorgulanmasına neden oldu. Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün Pamukkale ilçesi Deliktaş Mahallesi'ndeki binası boşaltılmaya başlandı. 1996 yılında inşa edilen ve 2 yıl sonra da

hizmet vermeye başlayan 8 katlı binada 2013 yılında Pamukkale Üniversitesi akademisyenleri tarafından depreme dayanıklılık incelemesi yapıldı. İnceleme sonucu binanın depreme dayanıksız olduğu raporlandı. Raporun ardından binanın boşaltmasına karar verildi.

Yaklaşık bin polisin görev aldığı binada Emniyet Müdürlüğü'ndeki bazı şubeler taşınma işlemini tamamladı. Trafik Tescil Şube Müdürlüğü, santral garaj içinde yer alan Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) binasına taşındı. Özel Güvenlik ve Silah Ruhsat şubeleri ise Akhan'daki Trafik Şube Müdürlüğü binasında hizmet vermeye başladı. Diğer birimler için de Emniyet Müdürlüğü'nün kentteki karakol ve diğer binalarında yer açılıyor. Hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte diğer birimlerin de süreç içinde taşınacağı öğrenildi.

YENİ EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASININ 1 YILDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

8 ay önce Denizli Büyükşehir Belediyesi ile yapılan bir protokol gereği yeni emniyet müdürlüğü binasının Merkezefendi ilçesi Kayalar Mahallesi'nde inşa edilecek. Tüm birimlerin ihtiyacını karşılayacak nitelikte olacak yeni bina tamamlandıktan sonra eski binanın bulunduğu alan Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek. Yeni binanın inşaatının bir yıl içinde tamamlanması planlanıyor.(DHA)

Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş, Denizli, Güncel, Son Dakika

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