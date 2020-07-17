Depreme dayanıksız olan Orduzu Belediye Binası yıkıldı - Son Dakika

Depreme dayanıksız olan Orduzu Belediye Binası yıkıldı

Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde ağır hasar gören Battalgazi ilçesindeki Orduzu eski Belediye Binasının yıkımına başlandı.

Geçtiğimiz Ocak ayında yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde ağır hasar gören Battalgazi ilçesindeki Orduzu eski Belediye Binasının yıkımına başlandı. Yıkım çalışmasını takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bölgeye gençlik merkezi yapılacağını söyledi.

Eski Beşiktaşlı Nihat Kahveci: İspanya'dayken Fenerbahçe'den teklif aldım
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi

24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan 6,8 şiddetindeki depremde ağır hasar gören ve sonrasında yapılan incelemelerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen Orduzu Mahallesindeki eski belediye binasının yıkımına başlanıldı.

Yıkım çalışmasını yerinde takip eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği eski belediye binasının da gençliğin hizmetine sunduklarını anımsatarak, "İnşallah Orduzu'daki gençlerimiz içinde en kısa sürede bir gençlik merkezini gençlerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

Önemli projelerini tek tek hayata geçirmeye başladıklarını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Hanımınçiftliği Belediye binasının gençlik merkezine dönüştürülmesinin ardından Orduzu Belediye Binasının yerine gençler için kitap okuyabilecekleri, ders çalışabilecekleri ve zaman geçirebilecekleri modern bir gençlik merkezine dönüştürüleceğinin söyledi.

Başkan Güder'e, Orduzu'ya yapılacak olan gençlik merkezi için teşekkür eden Orduzu Mahalle Muhtarı Abuzer Ekin, "Orduzu'da bulunan belediye binamız yıkıldı. Buraya gençlerimizin istifade edebileceği bir gençlik merkezi yapılacak. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'de buraya gelerek incelemelerde bulundu. Kısa sürede inşallah gençlerimizin ders çalışabileceği, kitap okuyabileceği, zamanlarını geçirebileceği ve oyun oynayabileceği gençlik merkezimiz Başkanımızın girişimleriyle yapılacak. Bölgemizde büyük eksikliği hissediliyordu. En kısa sürede bu gençlik merkezimiz tamamlanarak Orduzu'muzda ki gençlerimizin hizmetine sunulacak. Battalgazi Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Gençlerimiz her türkü aktivitelerini yapacaklar"

Orduzu'ya modern bir gençlik merkezi yapılacağını ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, göreve geldiklerinde bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını ortadan kaldırmayı birinci öncelikleri olarak belirlediklerini ifade etti. Bu gelişmişlik farkını ortadan kaldırmanın ilk adımının ise bölgelerde gençlik merkezleri oluşturmak olduğunu dile getiren Güder, "Bu bağlamda bir tane gençlik merkezimizi Hanımınçiftliğinde şuan kısmi olarak kullanılmak üzere faaliyete geçirdik. Hanımınçiftliği bölgemizde ki Hanımınçiftliği Belediye binamızı çok şükür gençliğimizin hizmetine sunduk. İnşallah kısa süre içerisinde açılışı yapılacak. Şuan evlatlarımız oraya giderek, yapılan etkinliklerden faydalanıyorlar. Kısa süre içerisinde görev alacak olan eğitimci arkadaşlarımız da Gençlik Merkezimizde eğitimcilerin gözetiminde çalışmalarını sürdürecekler. Orduzu bölgemizde de gençlerimizin zaman geçirebileceği bir gençlik merkezine ihtiyaç vardı. Bizde inşallah yıkımını gerçekleştirdiğimiz Orduzu Belediye binamızı gençlik merkezimize dönüştüreceğiz. Malatya'da bilindiği üzere bir deprem yaşadık. Bu depremden dolayı ve öncesinden kaynaklı olarak belediye binamızın yapısı Gençlik Merkezi olacak sağlamlıkta değildi. Kısa süre içerisinde Orduzu'muza layık gençlerimizin içerisinde her türlü aktivitenin olduğu modern bir Gençlik Merkezini bölge halkımıza kazandıracağız. Gençlerimizi farklı yerlere yönlendirmekten kurtarıp, burada eğitimcilerin kontrolünde aktivitelerini gerçekleştirecekler. Orduzu'muza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"Stadımız yeniden Orduzumuza kazandırılacak"

Gençlerin spora yönlendirilmesi adına Orduzu'da bulunan ve kullanılmaz hale gelen futbol sahasının da yenilenerek yeniden amatör takımların hizmetine sunulacağını belirten Başkan Güder, "Orduzu'muzda bir top sahamız vardı. Ancak şuan kullanılamıyordu. Kullanılmadığı içinde artık saha görünümünden çıkmış durumdaydı. Daha öncede Büyükşehir Belediye Başkanımız orada soyunma odalarını yapmıştı. Bizde Gençlik ve Spor Bakanlığımızla yapmış olduğumuz görüşmelerde Orduzu bölgemize bu stadımızın kazandırılması, Orduzuspor'umuz ile diğer amatör kulüplerimizin burada hem maçlarını yapabilmeleri hem de antrenmanlarını yapabilmeleri için bu sorunu Gençlik ve Spor Bakanımıza ilettik. Bakanımızda bu sahayı inşallah kısa süre içerisinde hizmete sunacaklarının müjdesini de gençlerimize vermişti" diye konuştu. - MALATYA

Osman Güder, Battalgazi, Orduzu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 11:40 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depreme dayanıksız olan Orduzu Belediye Binası yıkıldı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:35 İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı 17:20 Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi 16:55 Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor 16:33 Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir 16:28 Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi 16:23 Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar 16:22 Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 14:52 Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü 14:52 Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler 14:08 Cesedi 8 parçaya bölünen kişi yasak aşk kurbanı çıktı: Karımla basınca öldürdüm 14:04 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kurban Bayramı için sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok 13:45 Türkiye'den Azerbaycan'a açık teklif: SİHA'larımız, füzelerimiz emrinizdedir 13:39 CHP'den, bayram öncesi emekli ikramiyeleri 1500 TL olsun teklifi 13:28 Didem Soydan'dan kız arkadaşıyla güneşlendiği fotoğrafa ilginç not: Mutlu eş, mutlu hayat
İBB Meclisi'nin bugünkü oturumunda AK Parti ile CHP'li üyeler arasında kavga çıktı
17:35
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
17:20
Eski Galatasaraylı Wesley Sneijder, futbola geri dönmeyi düşünüyor
16:55
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Moussa Sow, Brezilya'da futbola geri dönebilir
16:33
Burdur'da karantinaya alınan asker sayısı 670'e yükseldi
16:28
Sağlık Bakanı Koca'dan havuz ve deniz uyarısı: Kalabalığa bağlı olarak riskli damlacık sayısı artar
16:23
Bakan Süleyman Soylu, Van şehidinin gözyaşı döken eşini böyle teselli etti
16:22
15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu
15:54
Kök hücre tedavisine başlayan Mehmet Ali Erbil'in son hali sevenlerini üzdü
14:52
Azeri milletvekili Ermenilerin hain planını deşifre etti: Azerbaycan ile Türkiye'yi birleştiren noktayı her an vurabilirler
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2020 18:06:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depreme dayanıksız olan Orduzu Belediye Binası yıkıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]