Depreme dayanıksız olduğu için yıkılan okulun yerine yenisi inşa edildi - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde depreme dayanıklılık testleri sonucunda önceki yıl yıkım kararı alınan okulun yerine yenisi inşa edildi.

25 Mayıs Mahallesi'nde, 2017-2018 eğitim öğretim yılı öncesi yapılan çalışmalarda depreme dayanıksız olduğu belirlenen ve 2018'de yıkımı gerçekleşen 25 Mayıs İlkokulu binasının inşasına aynı yıl başlandı.

Aynı yerde 3 milyon 900 bin lira maliyetle 16 derslikli olarak inşa edilen okul, 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yetiştirildi.

Engelli asansörü, laboratuvarı, çok amaçlı salonu bulunan, 480 öğrenci kapasiteli okul, ikinci dönem ders zilinin çalması ile hizmete girdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ikinci dönemi yeni bir okulda açıyor olmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık bir yıl süren inşaat sürecinin ardından 25 Mayıs İlkokulu yeniden, uzun yıllar hizmet edecek bir bina ile hizmete giriyor. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Okul Müdürü Orhan Tan da yeni dönemin ve okulun hayırlı olması dileğinde bulundu.

Açılışın ardından Sağlam, idareciler ve veliler okul binasını gezdi.