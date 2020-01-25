Depreme hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

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Depreme hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi
6 saat önce
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkez üssü olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 22'ye yaralı sayısının ise bin 31 yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkez üssü olan 6. 8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 22'ye yaralı sayısının ise bin 31 yükseldiğini açıkladı.
Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6. 8 şiddetindeki deprem çok büyük bir bölgede hissedilmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 22'ye, yaralı sayısının ise bin 31'a yükseldiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise yaptığı açıklamada Elazığ'da 18, Malatya'da 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 39 kişinin de göçük altından sağ olarak çıkarıldığını duyurdu. - ANKARA
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