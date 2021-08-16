Depreme hazırlık için iş dünyasından iş birliği - Son Dakika

??????? TÜSİAD, TÜRKONFED, SEDEFED ve Hedefler için İş Dünyası (B4G), UPS Foundation'ın finansal desteği ile 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde "İstanbul Depremi Senaryosu İş Dünyası Hazırlık Raporu" yayımlandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nden (TÜSİAD) yapılan açıklamaya göre, Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 22 yıl geçti.

Açıklamada, "Depremin acısı hala içimizdeyken, son dönemlerde arka arkaya yaşadığımız ve ciddi can ve ekonomik kayıplara yol açan deprem, yangın, sel gibi felaketler afetlere hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu vesile ile son dönemde yaşanan yangın ve sel felaketlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı, felaketlerden etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada yer alan ifadelere göre, TÜSİAD ve TÜRKONFED, beklenen büyük İstanbul depremine karşı iş dünyasının farkındalığını, özel sektörün koordinasyon gücünü artırmak ve kriz yönetimini stratejik olarak ele almak için bir yol haritası belirlemek üzere geçen şubat ve mart aylarında çalıştay serisi düzenledi.

TÜSİAD, TÜRKONFED, SEDEFED ve Hedefler için İş Dünyası (B4G) iş birliği, UPS Foundation'ın finansal desteği ile öncelikle depremler açısından kritik öneme sahip ulaştırma ve lojistik, enerji, bilgi ve iletişim teknolojileri, finans ve sigorta ve gıda ve tarım sektörlerine yönelik olarak gerçekleştirilen çalıştaylara önde gelen sektör şirketleri ve sivil toplum kuruluşları katıldı.

Bu alanda atılan adımların ilk çıktısı olan çalıştayın sonuçları ise 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde "İstanbul Depremi Senaryosu İş Dünyası Hazırlık Raporu"nda paylaşıldı.

İş dünyası için üç stratejik adım

Raporda, iş dünyasının depreme yönelik stratejik öncelikleri arasında; ihtiyaç halinde kamu kurumlarına yardım etmek için destek mekanizmasının güçlendirilmesi, başta KOBİ'ler olmak üzere işletmeler için pratik operasyonel kriz yönetimi araçlarının geliştirilmesi ve kaynakların daha iyi kullanımı için sektörler arası koordinasyonun güçlendirilmesi yer aldı.

"Can güvenliği", "iş sürekliliğinin sağlanması" ile "şehrin ekonomik açıdan toparlanmasının desteklenmesi"ni kapsayan üç ayaklı bir yaklaşım benimsenen raporda, kriz sırasında koordinasyon sağlanmasının önemine de dikkat çekildi.

Açıklamaya göre, iş dünyasının kriz yönetimi kapasitesini geliştirmek ve sektörlerin yol haritalarını belirlemek üzere yapılacak çalışmalar, TÜSİAD ve TÜRKONFED'in iş birliği ile devam edecek.