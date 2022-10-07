Depreme hazırlık tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Depreme hazırlık tatbikatı yapıldı

07.10.2022 10:49

Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde depreme hazırlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Kars'taki Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde depreme hazırlık tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık kuruluşlarının afet anında tüm çalışanlarıyla hizmete hazır olması amacıyla düzenlenen tatbikata, AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ekipleri ile hastane personeli katıldı.

Senaryo gereği, Arpaçay ilçesinde meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde bazı yapıların hasar görmesi nedeniyle 156 kişi yaralandı.

Bunun üzerine 112 Acil Komuta Kontrol Merkezine bildirilen ihbarla bölgeye ekipler sevk edildi.

Depremde enkazdan çıkarılan 27 yaralının KAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine sevk edileceğinin bildirilmesiyle, başhekim koordinesinde planlama yapıldı.

Senaryo gereği hazır hale getirilen hastanede, yaralılar daha önce belirlenen alanlara nakledildi.

Yaralıların sevki sonrasında yapılan müdahalelerde 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de Erzurum'daki hastanelere gönderildi.

Hastane Başhekim Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Ezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, afetlere hazırlık amacıyla tatbikat yaptıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Kafkas Üniversitesi, Araştırma, Kars, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Depreme hazırlık tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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