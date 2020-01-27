Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı
6 saat önce
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.
Emniyet birimleri, 50 şüphelinin depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi.
Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.
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