Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı

6 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı, System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Elazığ'daki depreme ilişkin sosyal medyadan provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlattı.

Emniyet birimleri, 50 şüphelinin depreme yönelik provokatif paylaşımda bulunduğunu belirledi.

Şüpheliler hakkında, "halk arasında endişe, korku ve panik oluşturmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında henüz gözaltına alınan şüpheli bulunmadığı, paylaşımlara yönelik incelenmenin sürdüğü belirtildi.

Başsavcı, Elazığ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

112 Çağrı Merkezi personeli, 6.8 şiddetindeki depreme rağmen görev yerini terk etmedi
Onur Air, depremzedeler için 30 liraya sefer düzenleyip gelirlerini AFAD'a bağışlayacak Deprem sonrası vatandaşlar vagonlarda kalmaya başladı Elazığ Mustafa Paşa'da bir bina yıkılma riski nedeniyle boşaltıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 18:05:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Depreme ilişikin provokatif paylaşım yapan 50 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]