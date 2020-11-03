Depreme işlettiği çay ocağında yakalanan kadın, evsiz kaldı - Son Dakika

İZMİR Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde evsiz kalan Songül Aladağ (55), sarsıntıya evine 2 sokak mesafedeki çay ocağında yakalandığını belirtti. Aladağ, "Deprem günü oğlumla beraber dükkandaydım. Deprem olduğunda iki sokak ilerideki dükkanımızdan koşarak çıktık ve evin yanına gittik, gördük ki çökmüş. Çocuklarımı kurtaran belediye personeli delikanlıyı görsem ayaklarını öpeceğim. Rabbim ne istiyorsa versin, yavrularımı bana bağışladı. Torunlarımı, kayınbiraderimin evine gönderdik. Ben dün gece camide kaldım, her gün bir yerde kalıyorum" dedi.

Bayraklı ilçesindeki Cumhuriyet Apartmanı'nda yaşayan 2 çocuk, 5 torun sahibi Songül Aladağ, depreme evinden iki sokak ilerideki çay ocağında yakalandı. Depremde evi yıkılan Aladağ, torunları ve gelininin enkazın altından kurtulmasına sevindi.

İki yıl önce kanser nedeniyle eşini kaybeden, şimdi de evsiz kaldığını söyleyen Songül Aladağ, "Deprem günü oğlumla beraber dükkandaydım. Deprem olduğunda iki sokak ilerideki dükkanımızdan koşarak çıktık ve evin yanına gittik, gördük ki çökmüş. Çocuklarımı kurtaran belediye personeli delikanlıyı görsem ayaklarını öpeceğim. Rabbim ne istiyorsa versin, yavrularımı bana bağışladı. Torunlarımı kayınbiraderimi evine gönderdik. Ben dün gece camide kaldım her gün bir yerde kalıyorum" dedi.Yaklaşık iki yıldır Cumhuriyet Apartmanı'nda kiracı olduğunu belirten Aladağ, duygularını kelimelerle anlatmasının mümkün olmadığını ifade ederek, şöyle devam etti"Şükür, ekmek teknemize hiçbir şey olmadı. O zaman aç da kalacaktım. Yine ekmeğimizi de kazanıyoruz ama kalacak hiçbir yerimiz yok. Çöken evden bir mendil dahi alamadım. Benim derdim eşya değil. Çocuklarım kurtuldu ama onlarla birlikte başımı sokacak bir ev bulsam. Çünkü şu an gerçekten çaresizim. Ev bulsam fahiş fiyatlar veriyorlar. Benim gücüm zaten yetmez, küçücük bir esnafım ben. Buradan 6 nüfus geçiriyoruz. Ek gelirim de yok."GİYİM DESTEĞİ ISTEDI

Annesiyle beraber çay ocağı işleten Erkan Aladağ, yaşadıklarının ardından yakınlarının destek olduğunu söyleyerek, "Ailem enkaz altında kaldılar, çok şükür 3,5 saatte ulaşıldı. Evi öyle görünce çok şaşırdım. Buradan nasıl çıkacaklar diye düşündüm. İtfaiye ekipleri apartmanın çökmeyen arka kısmından bizim kata ulaştılar. Önce komşular çıktı. En son biz kaldık. Ömürden ömür gitti, çaresizliği sonuna kadar hissettik. İzmir'de akrabamız çok, bize destek oldular. Ama burada çevresi olmayanlar var, kış mevsimi de geldi, bize özellikli çorap iç çamaşırı kazak ceket gibi kalın giysiler lazım. Burada temel ihtiyaçlar şart. Temizlik malzemeleri de önemli, çünkü insanlar belirli bir süre daha evsiz kalacaklar. Sağlam zemine sahip apartmanlarda da ev kiraları hemen artmış" diye konuştu.