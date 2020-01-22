Depreme kafede yakalanan vatandaşların panik anı güvenlik kamerasında - Son Dakika
Son Dakika Güncel Depreme kafede yakalanan vatandaşların panik anı güvenlik kamerasında - Son Dakika

Depreme kafede yakalanan vatandaşların panik anı güvenlik kamerasında

17 dakika önce

Aydın'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panikle sokağa çıkma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Aydın'da meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremde bir kafedeki müşterilerin panikle sokağa çıkma anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Merkez üssü Efeler ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yoğun hissedildiği Umurlu Mahallesi'nde sarsıntı anında iş yeri ve evlerde bulunan vatandaşlar sokaklara çıktı.

Deprem sırasında bir kafede bulunanların panik anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, depremi hisseden müşterilerin telaşla koşarak dışarıya çıkmaları yer alıyor.

Depreme kafede yakalanan vatandaşların panik anı güvenlik kamerasında

Efeler, Deprem, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 09:46 Kaynak: AA
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