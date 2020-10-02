Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü - Son Dakika

Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü

Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü İstanbul'un en çok rağbet gören sahillerinden Büyükçekmece'de deprem hazırlıkları tüm hızıyla sürdürülürken, 16 kilometrelik sahil şeridine depreme dayanıklı dev kolektörler döşeniyor.

Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü

İSTANBUL - İstanbul'un en çok rağbet gören sahillerinden Büyükçekmece'de deprem hazırlıkları tüm hızıyla sürdürülürken, 16 kilometrelik sahil şeridine depreme dayanıklı dev kolektörler döşeniyor.

Beklenen Marmara depreminde can ve mal güvenliğini korumak amacıyla hayata geçirilen proje İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Büyükçekmece Belediyesi ve İSKİ işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

İSKİ'nin Büyükçekmece'de Kordonboyu'nda 3 ayrı noktadan başlattığı depreme dayanıklı kolektör hattı yenileme çalışması tüm hızıyla devam ediyor. Beklenen İstanbul depremi dikkate alınarak başlatılan proje kapsamında döşenen kuşaklama kolektörü 16 kilometrelik Büyükçekmece koyunu için cankurtaran görevi üstlenecek.

"Kuşaklama kolektörü Büyükçekmece'nin can damarıdır"

Büyükçekmece sahillerinde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Büyükçekmece koyu İstanbul'un, Marmara'nın en muhteşem koyu. 1994'ten itibaren altyapısını yaparak tüm İstanbul halkının kullanımına açtık. O günkü şartlarla yapmış olduğumuz kolektör ve altyapı o günkü şartlarda üretilen bu tip büyük kolektör borularından oluşuyordu fakat mukavemeti bugünkülerle aynı olamaz tabii ki. Önümüzdeki büyük Marmara depremi, büyük İstanbul depremini dikkate alarak Büyükçekmece koyunun kuşaklama kolektörünü, pis suyu arıtmaya taşıyacak olan kuşaklama kolektörünü yenilemeye karar verdik. İSKİ genel müdürüyle birlikte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımıza anlattık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun bölgeyi yakından tanıması nedeniyle depremde mevcut eskiden yapılmış olan kolektörün de kırılmasını dikkate alarak yeni kuşaklama kolektörünü başlattık. Bütünüyle 16 kilometrelik Büyükçekmece koyunu koruyacak olan bu kuşaklama kolektörü bir bakıma Büyükçekmece'nin can damarıdır. Dolayısıyla bu bizim bir cankurtaranımız gibi emergency bir sistem olarak yani bir depremde vuku bulacak olan olaylara karşı sistemi korumak üzere yapılmakta olan bir altyapıdır"

"İstanbul halkı Büyükçekmece koyunu cennet koy olarak görecek"

Büyükçekmece koyu ve çevresinde gerçekleştirilen yeni düzenlemeyle ilgi de bilgi veren Başkan Akgün sözlerini şöyle sürdürdü; "Barcelona sahillerini örnek alıyoruz yaptığımız çalışmalarda. Çok daha güzel, çok daha estetik, İstanbul halkının 16 kilometre boyunca sere serpe gezebileceği, denize girebileceği, bisikletini kullanabileceği, oturabileceği, pikniğini yapabileceği bir alanı yeniliyoruz. Şuanda bu yerlerin tamamı halka açık ama büyük işgaller var. İşgaller kaldırılıyor. Altyapıdan sonra da bu peyzaj çalışması çevre düzenlemesi başlayacak ve inşallah 2021'in sonuna kadar bittiği takdirde İstanbul halkı Büyükçekmece koyunu bir cennet koy olarak görecek ve Avrupa'da eşi olmayan bir estetik yapıya sahip bu alanda gezmeye belki de doyamayacağız hep beraber. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'na, İSKİ Genel Müdürüne ve Büyükşehir ekibimize şahsım ve Büyükçekmece ailem adına özellikle teşekkür ediyorum" dedi.

Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü
Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü
Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü
Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü

Büyükçekmece, İstanbul, Marmara, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Depreme karşı 16 kilometrelik kuşaklama kolektörü - Son Dakika

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