AK Parti'li Uncuoğlu, TBMM Depremlere Karşı Alınacak Önlemleri Araştırma Komisyonu Başkanı seçildi - Son Dakika

Meclis Depremlere Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu Başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu seçildi.

Depreme Karşı Alınabilecek Önlemlerin ve Depremlerin Zararlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan TBMM Araştırma Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirerek divan seçimini yaptı.

Uncuoğlu, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz ve MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı komisyon başkanlığına aday oldu.

Adayların kendilerini tanıtımından sonra komisyon başkanlığı seçimi basına kapalı gerçekleşti. Komisyon Başkanlığına Uncuoğlu seçildi, Şeker de Başkanvekili oldu.

Komisyon Başkanı Uncuoğlu, çalışmalarında toplumun her kesiminin düşüncelerine yer vereceklerini belirterek komisyon üyelerine teşekkür etti.

Uncuoğlu, komisyonun önemli çalışmalara imza atacağını, zamanın sınırlı olması nedeniyle hızlı ve etkili kararlar alacaklarını, gerekirse alt komisyonlar kurarak Ankara dışındaki illerde de çalışma yapabileceklerini söyledi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, komisyon çalışmalarının sonunda çıkan raporun uygulanabilir bir rapor olacağına inandığını belirtti.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, İzmir'deki depremde AFAD başta olmak üzere, gece-gündüz demeden çalışan tüm kurumlara teşekkür etti. Kılıç parti rozetini bir tarafa bırakarak komisyon çalışmalarına katkı sunacaklarını dile getirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, depremin siyasetten bağımsız olmadığını, siyasi bir bakış açısıyla binalara ruhsat verildiğini, depremin bu yönüyle de ele alınması gerektiğini savundu.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, Türkiye'de deprem denilince yaşanan değil, yaşanacak İstanbul depreminin akla geldiğini söyledi. Muhtemel İstanbul depreminde, en az 48 bin binanın ağır hasar göreceğinin tahmin edildiğini belirten Zeybek "Böyle bir depremde en az 400 bin kurtarıcı insana ihtiyaç var. Depremde İstanbul'daki görevlilerin, görev alanlarına gitmesini beklemek doğru değil. Buna karşı önlemler alınması gerekir." diye konuştu.