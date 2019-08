Depreme karşı mukavemeti yüksek beton ürettiler

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hakan Yalçıner, kamu sanayi iş birliği kapsamında yaptıkları bilimsel deneylerle perlit madeni kullanımının, betonun mukavemetini yüzde 30 artırdığını belirterek, "Perlit karışımı betonun inşaat sektöründe birtakım yeniliklere olanak sağlayacağını düşünüyoruz" dedi.

Kamu sanayi iş birliği kapsamında çalışmalar yürüten Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, deprem riskinin yüksek olduğu kentte, depreme karşı dayanıklı binaların üretimi için perlit madeninin betonda kullanımı ile ilgili bilimsel çalışma yaptı.

Erzincan Perlit Maden İşletmesi (ERPER) ile araştırmalar yapan üniversite, perlit madeninin kullanıldığı betonun normal betona oranla yüzde 30 mukavemet gösterdiğini tespit etti.

Doç. Dr. Hakan Yalçıner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, özellikle Erzincan'da betonun depreme ve dış etkilere karşı mukavemetinin artırılması için bilimsel çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Yaptıkları bu çalışmaların inşaat sektöründe birtakım yeniliklere olanak sağlayacağını ifade eden Yalçıner, şöyle konuştu:

"Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Fakültesi olarak kamu sanayi iş birliği kapsamında bir takım çalışmalar yürütmekteyiz. Bu çalışmalardan bir tanesi de ERPER firması tarafından Mollaköy'de bulunan perlit madeni kullanılarak üretilen betonlar. Bilimsel çalışmalarımız şu an halen devam etmektedir. Elde ettiğimiz ilk bulgular neticesinde perlit madeninin kullanıldığı beton küp numunelerinde, beton basınç dayanımlarda ciddi bir artış elde edilmiştir. Yaptığımız testlerde bu artışın yaklaşık yüzde 30 civarında olduğunu tespit ettik. Normal betonlara göre mukavemeti yüzde 30 fazla olan perlit karışımı betonun inşaat sektöründe birtakım yeniliklere olanak sağlayacağını düşünüyoruz."

"Mukavemeti her geçen gün daha da artıyor"

Yalçıner, Erzincan'ın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, perlit madeninin betonda kullanımı ile ilgili ile yaptıkları bilimsel çalışmalarda depreme daha dayanıklı yapıların tasarlanabileceğini öngördüklerini dile getirdi.

Depremlere daha dayanıklı binaların tasarlanması için bilimsel çalışmalarına aralıksız devam edeceklerini aktaran Yalçıner, özellikle tam boyutlu yapılar üzerinde çalışmalarını, iş adamlarıyla birlikte gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

ERPER Genel Müdürü Salih Ürün de 1969'dan bu yana perlit madeni işlettiklerini belirterek, "Üniversitemizde yapılan deneylerle perlit betonunun diğer agregalarla yapılan betonlara göre çok daha yüksek mukavemet sağladığını görmüş olduk. Ayrıca perlit betonunun, üzerinden geçen onca yıla rağmen mukavemetini her geçen gün daha da artırdığını görüyoruz. Üniversitemizin, yaptığı bu bilimsel çalışmalarla inşaat sektörüne ve halkımıza önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

