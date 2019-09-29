Depreme karşı ortak GSM hattı kurulacak
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili karar aldık.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili karar aldık. 3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye alınacak" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:26
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