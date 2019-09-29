Depreme karşı ortak GSM hattı kurulacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili karar aldık. 3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye alınacak" dedi.