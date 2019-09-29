Son Dakika Haberleri: Depreme karşı ortak GSM hattı kurulacak
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Depreme karşı ortak GSM hattı kurulacak

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili karar aldık.

Depreme karşı ortak GSM hattı kurulacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 operatörümüzün, toplam kapasitesi 118 milyon, bunu 175 milyona çıkarılmasını ilgili karar aldık. 3 ay içerisinde afet durumunda kullanılacak ücretsiz hat devreye alınacak" dedi.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:26 
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