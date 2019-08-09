Son Dakika Haberleri: Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar
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Depreme masa tenisi oynarken yakalandılar

1 saat önce

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Isparta'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sırasında masa tenisi oynayan çocukların masanın altına girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen ve Isparta'da da hissedilen 6 büyüklüğündeki deprem sırasında masa tenisi oynayan çocukların masanın altına girme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, Isparta ilçelerinde ve kent merkezinde de hissedildi.
Görüntülerde, Ispartes Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü öğrencilerinin, antrenman sırasında meydana gelen yer sarsıntısının ardından aynı anda masanın altına girmeleri yer alıyor.
Milli Masa Tenisi Antrenörü Gökmen Öcal, Denizli'de yaşanan depremin, Isparta ve diğer çevre illerde de hissedildiğini söyledi.
Daha önce antrenmanda ve okulda depremde ne yapılması gerektiği konusunda çocuklara bilgi verdiklerini vurgulayan Öcal, "Dün de burada çocuklarımız antrenman esnasında gerçekten güzel bir görüntü verdiler. Depreme hazır olduklarını gösterdiler. Güzel bir reaksiyon verdiler, masanın altına geçerek kendilerini koruma altına aldılar. İnşallah ülkemiz bir daha bu tarz olaylarla karşı karşıya gelmez." ifadelerini kullandı.
Masa tenisi sporcularından Batuhan Taha Ünlü de "Bir anda tavan sallanınca biz de hemen masanın altına koştuk." dedi.
Isparta, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:58 Kaynak: AA
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