Son Dakika Haberleri: Depreme muayene sırasında yakalanan diş hekimi dehşet anlarını anlattı
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Depreme muayene sırasında yakalanan diş hekimi dehşet anlarını anlattı

35 dakika önce

Depreme muayene sırasında yakalanan diş hekimi dehşet anlarını anlattı Diş Hekimi Yusuf Yancar: "Önce hafif bir sallantı oldu.

Depreme muayene sırasında yakalanan diş hekimi dehşet anlarını anlattı

Diş Hekimi Yusuf Yancar: "Önce hafif bir sallantı oldu. Deprem mi oluyor diye duraksadık"

"Telaşla herkes kaçtı zaten"

İSTANBUL - İstanbul'da dün yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depreme klinikte hastaya muayene ederken yakalanan diş hekimi o anları İhlas Haber Ajansına anlattı.

İstanbul'da dün öğlen saatlerinde yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem sırasında yaşananlar bir çok iş yeri kamerası tarafından kaydedildi. Bağcılar'da bir diş tedavi kliniğinde deprem anı yaşananlar ise depremin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. 5.8'lik depreme hastasına müdahale ederken yakalanan Diş Hekimi Yusuf Yancar yaşadığı o korku dolu anları anlattı. Deprem esnasında hastaya müdahale de bulunan Yancar sarsıntının başlaması ve klinikte bulunan cam paravanların sallanmaya başlamasıyla birlikte büyük bir korku yaşadıklarını belirterek "Önce hafif bir sallantı oldu. Deprem mi oluyor diye duraksadık. Daha sonra şiddetlenmeye başladı. Ben o anda hadi kliniği boşaltalım diye içeriye geçtim. Telaşla herkes kaçtı zaten. Ben hastayı o anda kontrol ettim. Zaten yaptığım işlemi de bildiğim için gitmesine engel bir durum olmadığı için çıkarttık kendisini de. Kliniğimiz de herhangi bir sıkıntımız yok birkaç tablo düşmüştü onları da yerine taktık" dedi.

Öte yandan Diş Hekimi Yusuf Yancar ve diğer doktorların ve hastaların depreme yakalandıkları anlar klinik içerisinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde cam paravanlarının bir anda sallanmaya başladıkları ve içeride bulunan kişilerin panikle koşarak dışarı çıktıları görülüyor.

Depreme muayene sırasında yakalanan diş hekimi dehşet anlarını anlattı

İstanbul, Deprem, İhlas, Genel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
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