Depreme namaz kılarken yakalandılar...O anlar kamerada

MALATYA - Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 5,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi. Depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı.

Malatya'da akşam saatlerinde Battalgazi merkezli 5,2 ile 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Üç dakika arayla peş peşe yaşanan depremler kent genelinde büyük bir korku ve paniğe neden olurken çok sayıda vatandaş park ve sokaklara akın etti.

Hava sıcaklığın 8 derecelerde seyrettiği kentte vatandaşların soğuk havaya aldırış etmeden parklardaki bekleyişi sürdürürken, depreme camide namaz kılarken yakalanan vatandaşların panik anları ise kameralara yansıdı.