Son Dakika Haberleri: Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı
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Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı

1 saat önce

İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından bazı okullar boşaltıldı.

İstanbul'da meydana gelen 4.6 şiddetindeki depremin ardından bazı okullar boşaltıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde bir okulda çocukların koşarak okuldan dışarı çıktıkları ve panik yaşadıkları görüntülendi.

İstanbul'da saat 11.00'de 4,6 büyüklüğünde bir deprem oldu. AFAD, depremin merkez üssünün Silivri açıkları olduğunu duyurdu. İstanbul genelinde ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlar panik yaşadı. Deprem nedeni ile okullarda bulunan öğrencilerin okulların bahçelerine çıkarıldı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise okulda çalan siren sesi ile birlikte çocukların koşarak dışarı çıktıkları ve panik yaşadıkları görülüyor.

(İHA)

Depreme okulda yakalanan çocuklar koşarak dışarı çıktı

İstanbul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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