Depreme okulda yakalanan öğrenciler, sıralarının altına girdi (2) - Son Dakika

'DEPREM TATBİKATLARIMIZ ÖNEMLİYDİ'

İzmir'de meydana gelen 6.6'lık depremde, özel bir okulun ana sınıfında uykuda olan çocuklar, öğretmenleri tarafından kucakta dışarı çıkarıldı. Diğer sınıflardaki öğrenciler de depremde sıraların altına girerek, cenin pozisyonu aldı. Deprem anında okulda yaşananlarla ilgili bilgi veren okul sahibi Oğuzhan Özkaya, "Deprem olduğu anda ilk aklıma gelen uyku saati olan anaokulundaki öğrencilerimizdi. Depremin bitmesinin ardından hemen aşağıya indim. Öğretmenlerimizin öğrencileri tahliye ettiğini gördük. İlkokul, ortaokul ve lise binalarımızdaki öğrencilerimiz de öğretmenlerinin kontrolünde bahçeye çıkmış. Burada en önemli detay, yapmış olduğumuz deprem tatbikatlarıydı. Çocuklarımız bu tatbikatlar sayesinde sıraların altında cenin pozisyonu almışlar" dedi.

'ÇOK KORKTUM'Deprem sırasında sınıfta olduğunu söyleyen bir ilkokul 1'inci sınıf öğrencisi, "Öğretmenimizin kontrolünde sıraların altına girdik. Deprem bitince bahçeye çıktık. O anlarda çok korkmuştum. Bir daha böyle bir şey olmasını istemem" diye konuştu.