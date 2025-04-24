Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti

İstanbul'da önceki gün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle panik yaşanırken, bazı vatandaşlarımızın sakinliği ise pes dedirtti.

DEPREME EVİNDE TEMİZLİK YAPARKEN YAKALANDI

Onlardan birisi de depreme evinde temizlik yaparken yakalanan kadın oldu. Sarsıntıya işini bırakmayan kadın temizliğe devam etti.

"MİLLET DIŞARIDA, ANNEM TEMİZLİK YAPIYOR"

Kadının oğlu, annesinin rahatlığı karşısında isyan etti. Annesine dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen genç, "Allah aşkına şuraya bak ya. Millet dışarıda can havliyle uğraşıyor. Annem burada gelmiş temizlik yapıyor." dedi.

"SEN ÜSTÜNÜ GİY BEN BURAYI HALLEDERİM"

Oğlunun telaşına da aldırmayan kadın sakin kalmaya devam etti. Kadın, oğluna, "Sen iki dakika üstünü giy ben burayı hallederim." yanıtını verdi.