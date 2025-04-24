İstanbul'da önceki gün 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle panik yaşanırken, bazı vatandaşlarımızın sakinliği ise pes dedirtti.
Onlardan birisi de depreme evinde temizlik yaparken yakalanan kadın oldu. Sarsıntıya işini bırakmayan kadın temizliğe devam etti.
Kadının oğlu, annesinin rahatlığı karşısında isyan etti. Annesine dışarı çıkmaları gerektiğini söyleyen genç, "Allah aşkına şuraya bak ya. Millet dışarıda can havliyle uğraşıyor. Annem burada gelmiş temizlik yapıyor." dedi.
Oğlunun telaşına da aldırmayan kadın sakin kalmaya devam etti. Kadın, oğluna, "Sen iki dakika üstünü giy ben burayı hallederim." yanıtını verdi.
Son Dakika › Deprem › Depreme rağmen temizliğe devam eden annesine böyle isyan etti - Son Dakika
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