Depreme röportaj sırasında yakalandı - Son Dakika

Depreme röportaj sırasında yakalandı
30.12.2020 17:39
Depreme röportaj sırasında yakalandı İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.
Depreme röportaj sırasında yakalandı
İZMİR - İzmir'in Urla ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi, aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, röportaj verdiği sırada depreme yakalandı.
Aynı zamanda Çocuk Doktoru olan Avukat Rayhan Bozobalı, İHA ile yaptığı röportaj sırasında deprem meydana geldi. Bozobalı'nın çalışanı "Deprem oluyor" demesinin ardından sakin kalmaya çalışan Bozobalı, depremin şiddeti nedeniyle daha sonra "Yere çömelin" diyerek ikazda bulundu. O anlar, kameraya yansıdı.
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