Depreme Sofra Başında Yakalandılar

Dün saat 20.31 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavaklı köyü olan 5.2'lik depremde en çok evin hasar gördüğü Doğanbağı köyünde, akşam yemeği sırasında depreme yakalanan ve evleri hasar gören Yıldırım ailesi, yaşananları anlattı. Dün saat 20.31 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi Kavaklı köyü olan 5.2'lik depremde en çok hasarı komşu köy Doğanbağı gördü. 45 haneli 120 kişinin yaşadığı köyde 5 ev kısmen yıkıldı, çok sayıda ev de hasar gördü. Köy sakinlerinden Erdem Yıldırım (35), eşi Selda (30) ve 4 yaşındaki oğulları Yusuf'la depreme akşam yemeği sırasında sofrada yakalandığını söyledi. Evleri hasar gören Yıldırım ailesi, deprem anında büyük korku yaşadıklarını, yönlerini şaşırıp dışarıya kaçmakta zorlandıklarını aktardı.



"EVİN YIKILDIĞINI ZANNETTİK"



Sofranın başında eşi ve çocuğuyla yemek yediğini belirten Erdem Yıldırım, "Aniden depremi hissettik kısa bir elektrik kesintisi oldu, bu sırada biz yönümüzü şaşırarak dışarıya çıkmakta zorlandık. Toprakların yıkılmasıyla üstümüze kapandık evin yıkıldığını zannettik. Sofradan kalktık, çıkarken elektrik kesilince her zamanki kapının yerini de bulamadık şaşırdık o anda çocuk korkunca çocuğu kucağıma alarak korumaya çalıştım topraklar üzerimize yıkıldı. Korku ve şok içerisindeydik. Elektriğin gelmesiyle kendimizi dışarıya attık. Ailem, korktuğu için bir müddet arabada kaldılar, daha sonra komşularımızın sağlam olan evlerine giderek orada uyumaya başladılar. Onlar da ne yaptıklarını bilmiyorlar şu anda korku içerisinde bekliyoruz" dedi. Can kayıplarının olmamasının sevindirici olduğunu aktaran Yıldırım, "Hasarımız var. Devletimiz bu konuda bize gerekli yardımları yapacak. Şu anda can kaybımız olmadığı için şükür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Kendilerini kurtardıktan sonra ahıra giderek hayvanlarını dışarıya çıkardığını da dile getiren Yıldırım, orada da hiçbir hayvanına bir şey olmadığını kaydetti.



(Kamil Can Kılıç - Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

