Depreme sofra başında yakalandılar
En çok hasar gören Sivrice
'nin Doğanbağı köyünde, 5.2'lik depreme sofra başında ailesiyle yakalanan Erdem Yıldırım, o anları anlattı
ELAZIĞ - En çok evin hasar gördüğü Doğanbağı köyünde, akşam yemeği sırasında depreme yakalanan ve evleri hasar gören Yıldırım ailesi, yaşananları anlattı.
Dün saat: 20.31 sıralarında merkez üssü Elazığ
'ın Sivrice ilçesi Kavaklı
köyü olan 5.2'lik depremde en çok hasarı komşu köy Doğanbağı gördü. 45 haneli 120 kişinin yaşadığı köyde 5 ev kısmen yıkıldı, çok sayıda evde hasar gördü.Köy sakinlerinden Erdem Yıldırım (35), eşi Selda ve 4 yaşındaki oğulları Yusuf'la depreme akşam yemeği sırasında sofrada yakalandığı öğrenildi. Evleri hasar gören Yıldırım ailesi, deprem anında büyük korku yaşadıklarını yönlerini şaşırıp dışarıya kaçmakta zorlandıklarını aktardı.
"Evin yıkıldığını zannettik"
Sofranın başında eşi ve çocuğuyla yemek yediğini belirten Erdem Yıldırım, "Aniden depremi hissettik kısa bir elektrik kesintisi oldu bu sırada biz yönümüzü şaşırarak dışarıya çıkmakta zorlandık. Toprakların yıkılmasıyla üstümüze kapandık evin yıkıldığını zannettik. Sofradan kalktık çıkarken elektrik kesilince her zaman ki kapının yerini de bulamadık şaşırdık o anda çocuk korkunca çocuğu kucağıma alarak korumaya çalıştım topraklar üzerimize yıkıldı.Korku ve şok içerisindeydik. Elektriğin gelmesiyle kendimizi dışarıya attık. Ailem, korktuğu için bir müddet arabada kaldılar, daha sonra komşularımızın sağlam olan evlerine giderek orada uyumaya başladılar. Onlarda ne yaptıklarını bilmiyorlar şuanda korku içerisinde bekliyoruz"dedi.
Can kayıplarının olmamasının sevindirici olduğunu aktaran Yıldırım;" Hasarımız var. Devletimiz bu konu da bize gerekli yardımları yapacak. Şu anda can kaybımız olmadığı için şükür ediyoruz"ifadelerini kullandı.
Kendilerini kurtardıktan sonra ahıra giderek hayvanlarının dışarıya çıkardığını da dile getiren Yıldırım, orada da hiç bir hayvanına bir şey olmadığını kaydetti.