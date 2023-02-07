Depreme ve Tüm Zorluklara Karşı el ele! MEXC, Afet Bölgesine Ulaştı - Son Dakika
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Depreme ve Tüm Zorluklara Karşı el ele! MEXC, Afet Bölgesine Ulaştı

07.02.2023 15:55
Depreme ve Tüm Zorluklara Karşı el ele! MEXC, Afet Bölgesine Ulaştı

6 Şubat 2023 saat 04.17 ve 13.24'te Türkiye'yi sarsan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonucunda şu ana kadar en az 5775 bina yıkıldı ve 3000'den fazla insan hayatını kaybetti. Arama kurtarma ekipleri, hâlen enkaz altında kalanları kurtarmak için çaba sarf ediyor.

Dünyanın önde gelen kripto para borsası MEXC, Kasım 2019'da Türkiye pazarına girdiğinden beri birçok kullanıcıya ev sahipliği yaptı ve Türk kullanıcılar tarafından sevgiyle karşılandı. MEXC yöneticileri, deprem haberini alır almaz harekete geçti ve depremden sadece bir saat sonra çeşitli yardım planlarını görüşmek ve formüle etmek ve aynı zamanda 1.000.000 TL (yaklaşık 53.000 ABD Doları) değerinde bir afet yardım paketi tahsis etmek için "Türkiye Deprem Yardım Özel Timi" kurdu. MEXC'nin Türkiye Kızılay Derneği ile temasa geçtiği bildirildi. 6 Şubat 2023 saat 17.00'de "Türkiye Deprem Yardım Özel Timi" üyeleri bol miktarda gıda, içecek, temizlik, temel ihtiyaç ve barınma malzemeleri satın alarak ilk parti yardım tırını afet bölgesine gönderdi.

Depreme ve Tüm Zorluklara Karşı el ele! MEXC, Afet Bölgesine Ulaştı
Depreme ve Tüm Zorluklara Karşı el ele! MEXC, Afet Bölgesine Ulaştı

TÜRKİYE DEPREM YARDIM ÖZEL TİMİ HAREKETE GEÇTİ

MEXC'nin "Türkiye Deprem Yardım Özel Timi" üyesi Zeki'nin aktardığına göre, şirketin 6 Şubat'ta "Kızılay" ile iletişime geçip bir yardım planı oluşturmasının ardından, ekip üyeleri üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek hızla malzeme teminine ve nakliye hazırlıklarına başladı. Ekip üyeleri, malzemelerin tedarik edildiği süpermarkette satın alma işlemi yaparken, görevli satış elemanı cep telefonunu çıkarıp MEXC Uygulamasını işaret ederek: "Ben sizin borsanızı biliyorum ve severek kullanıyorum" dedi. Aynı zamanda, süpermarketin tüm çalışanları, MEXC üyelerinin malları taşımasına ve kamyonlara yüklemesine yardımcı olmak için büyük çaba gösterdiler. Son olarak MEXC'ye de içten teşekkürlerini ilettiler.

Depreme ve Tüm Zorluklara Karşı el ele! MEXC, Afet Bölgesine Ulaştı

"YARDIM PANKARTI"

Yetkililerin açıklamalarına göre, "açık bir yardım pankartı olmayan araçların afet bölgesine girmesi yasak olduğundan, ekip üyeleri hızla matbaaya gidip yardım pankartı bastırmak için sıraya girdi ancak sıradakiler MEXC ekibine öncelik vererek siz önden buyurun, geç kalmayın." dediler.

"TÜRK HALKININ BİRLİK VE BERABERLİĞİNİ HİSSEDİYORUZ"

Tüm malzemeler yüklenip hazırlandıktan sonra tır şoförü ve nakliye şirketi de hiçbir nakliye ve işçilik ücreti talep etmeyeceğini ve aynı zamanda Türk halkına yardımlarından dolayı MEXC'ye içtenlikle teşekkür ettiğini söyledi. Bu olayı anlatan Zeki'nin gözleri doldu. "Türk halkının birlik ve beraberliğini hissediyoruz, ayrıca Türk halkı tarafından tanındığımızı hissediyoruz. Türk halkı iyi durumda ve daha iyi olacak, MEXC bu süreçte daima yanınızda ve bu birliktelikten gurur duyuyoruz" dedi.

Depreme ve Tüm Zorluklara Karşı el ele! MEXC, Afet Bölgesine Ulaştı

"TÜRK HALKINA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

MEXC'den ikinci parti yardım malzemelerinin de alınmaya başlandığı ve her an deprem bölgesine gönderilmek üzere hazır olduğu bildirildi. MEXC'nin "Türkiye Deprem Yardım Özel Timi"nin lideri Amanda, MEXC'nin Türkiye'deki deprem felaketine her zaman dikkat edeceğini ve afet yardımıyla enkaz altında kalanların kurtarılması sürecinde gerçek zamanlı olarak takipte kalacağını iletti. "Tüm Türk halkına başsağlığı diliyoruz ve afet bölgelerindeki insanların bir an önce yaşadıkları zorlukların üstesinden gelerek yuvalarını yeniden inşa etmelerini tüm içtenliğimizle diliyoruz!"

Depreme ve Tüm Zorluklara Karşı el ele! MEXC, Afet Bölgesine Ulaştı
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