Depreme yakalanınca elindeki ürünü bırakarak böyle kaçtı - Son Dakika

Depreme yakalanınca elindeki ürünü bırakarak böyle kaçtı
NİĞDE - Niğde'nin Bor ilçesi merkezli meydana gelen depreme markette yakalanan bir müşteri, elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı.
Niğde'nin Bor ilçesinde saat 22: 08'de meydana gelen ve büyüklüğü 5.1 olarak ölçülen depreme market içinde yakalanan bir kişi elindeki ürünleri kasaya bırakarak kaçtı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde vatandaşlar, 'Kaçın, kaçın' diye bağırdı.
Bir aydınlatma dükkanında ise avizelerin 5.1'lik depremde sağa-sola sallandığı güvenlik kameralarına yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 23:06 - Kaynak: İHA
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