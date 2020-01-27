Depremezedeler için "çay ve şeker" kampanyası - Son Dakika
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Depremezedeler için "çay ve şeker" kampanyası

6 saat önce

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile muhtarlık depremzedeler için "çay ve şeker" kampanyası başlattı.

Depremezedeler için

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Karşıyaka Mahallesi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile muhtarlık depremzedeler için "çay ve şeker" kampanyası başlattı.


Karşıyaka Mahallesi Muhtarı Mehmet Suna, Elazığ depreminde zarar gören vatandaşlar için çay ve şeker kampanyası başlattıklarını belirterek, Atatürk ve Demokrasi Meydanında kurdukları stantta yardımları kabul ettiklerini söyledi.


Düziçililerden kampanyalarına destek beklediklerini belirten Suna, "Elazığ'daki muhtar arkadaşlarımız ve dernek başkanlarımızla görüşerek 'çay ve şeker' kampanyası başlattık. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Kampanyamıza destek çığ gibi büyüyor. Belli bir miktara ulaşınca da kendi imkanlarımla bu yardım malzemelerini Elazığ'daki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bizzat dağıtımını da kendim yapacağım" dedi. - OSMANİYE

Karşıyaka, Osmaniye, Düziçi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 02:42 Kaynak: İHA
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