- Depremi Hisseden Kedi Böyle Kaçtı
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- Depremi hisseden kedi böyle kaçtıTİRAN - Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
- Depremi hisseden kedi böyle kaçtı
TİRAN - Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir evde deprem sırasında kayıtta olan kameraya yansıyan kedi depremden saniyeler önce kaçtı.
Arnavutluk'ta bir kedi depremden saniyeler önce kaçtı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kedinin koşarak binadan çıkmasıyla hayvanların depremi saniyeler öncesinden hissettikleri yönünde öne sürülen teorileri doğrular nitelikte. Depremin şiddeti ile bina beşik gibi sallandı.
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