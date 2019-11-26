Son Dakika Haberleri: - Depremi Hisseden Kedi Böyle Kaçtı
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- Depremi Hisseden Kedi Böyle Kaçtı

6 saat önce

- Depremi hisseden kedi böyle kaçtıTİRAN - Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

- Depremi hisseden kedi böyle kaçtı

TİRAN - Arnavutluk'ta 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir evde deprem sırasında kayıtta olan kameraya yansıyan kedi depremden saniyeler önce kaçtı.

Arnavutluk'ta bir kedi depremden saniyeler önce kaçtı. Bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kedinin koşarak binadan çıkmasıyla hayvanların depremi saniyeler öncesinden hissettikleri yönünde öne sürülen teorileri doğrular nitelikte. Depremin şiddeti ile bina beşik gibi sallandı.

- Depremi Hisseden Kedi Böyle Kaçtı

Arnavutluk, Deprem, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:16 Kaynak: İHA
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