Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı - Son Dakika

Depremi hisseden vatandaşlar kendilerini sokağa attı
6 saat önce
Elazığ'da 6.5 şiddetindeki deprem Osmaniye merkezde hissedildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
Elazığ'da 6.5 şiddetindeki deprem Osmaniye merkezde hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar panikle evlerinden sokaklara kaçtı.
Deprem anında oğlunun evine misafirliğe gelen bir bayan, deprem anında yanında bulunan sürahinin ve evdeki avizenin sallandığını korkup ayak yalın dışarı çıktıklarını söyledi. Esnaf Hamza Konalka, "Aşırı bir şekilde depremimiz oldu camlar sallandı panikle herkes dışarı çıktı" dedi. - OSMANİYE
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