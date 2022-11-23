Depremi hissedenler o anları anlattı: "Ben kıyamet kopuyor sandım" - Son Dakika
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Depremi hissedenler o anları anlattı: "Ben kıyamet kopuyor sandım"

23.11.2022 07:20

Depremi hissedenler o anları anlattı: "Ben kıyamet kopuyor sandım" "Ranzadan inmeye kalkarken düştüm. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Ayağım burkuldu"SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar o anlattı.

Depremi hissedenler o anları anlattı: "Ben kıyamet kopuyor sandım"

"Ranzadan inmeye kalkarken düştüm. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Ayağım burkuldu"

SAKARYA Sakarya'nın Karasu ilçesinde 5.9 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar o anlattı. Depremden kısa bir süre önce hava almak için dışarıya çıktığını söyleyen vatandaş, "Rüyamda bir sıkıntı gördüm, aşağıya indim. 5 dakika bile olmadan ses duyuldu. Ben kıyamet kopuyor sandım. Yukarıya çıktım baktım, kontrol ettim. Yere televizyonum düşmüş, çatal, kaşıklarım düşmüş" dedi.

Merkez üssü Düzce'nin Gölyaka ilçesinde olan 5.9 büyüklüğündeki deprem Sakarya'nın da tüm ilçelerinde hissedildi. Şiddetli sarsıntı Karasu ilçesinde bulunan bazı ev ve iş yerlerinde hasar oluşturdu. Dükkanının camı çatlayan iş yeri sahibi, "Yazıları dün yazdırmıştık. Cam, depremin şiddetiyle çatlamış. Camlar dökülmek üzere. Baya bir sallandı. Evde uyuyorduk. Çocuklar kalkmış, bende çekyatın üzerinde uzanıyordum. Nasıl kalktığımı bende bilmiyorum. Büyük bir gürültü oldu. Panik halinde sokağa çıktık" dedi. Sarsıntıyla uyandıktan sonra ranzadan düşerek hafif şekilde yaralanan ve tedbir amaçlı hastaneye götürülen Batın Karasu, "Gece bir anda deprem oldu. Anlayamadım. Ranzadan inmeye kalkarken düştüm. Öyle bir talihsizlik yaşadım. Ayağım burkuldu" diye konuştu.

"Ben kıyamet kopuyor sandım"

Depremden kısa bir süre önce hava almak için dışarıya çıkan vatandaş ise "Bütün Türkiye'ye büyük geçmiş olsun. Bende 6 katlı binada oturuyorum. Rüyamda bir sıkıntı gördüm, aşağıya indim. 5 dakika bile olmadan ses duyuldu. Ben kıyamet kopuyor sandım. Yukarıya çıktım baktım, kontrol ettim. Yere televizyonum düşmüş, çatal, kaşıklarım düşmüş. Bağıramadım bile. Deprem aklıma geldi. 1999 depremi gibi değildi. Şuanda bile ayaklarım titriyor, konuşamıyorum. Eve nasıl çıkacağım bilmiyorum, nerede yatacağım bilmiyorum. Ben daha o binaya çıkamam. Allah sonumuzu hayır etsin" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Sakarya, Deprem, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Depremi hissedenler o anları anlattı: 'Ben kıyamet kopuyor sandım' - Son Dakika

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