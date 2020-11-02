Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem oldu - Son Dakika

Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem oldu

02.11.2020 11:14
Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem oldu, System.String[]

Medya takip kurumu Ajans Press, AFAD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre deprem istatistiklerini açıkladı.

Medya takip kurumu Ajans Press, AFAD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre deprem istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem olduğu görülürken son 20 yıldaki en yüksek deprem oranının 2017 yılında yaşandığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, deprem ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl deprem ile alakalı basına 66 bin 806 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yılın başında yaşanan Elazığ depreminin ve son günlerde meydana gelen İzmir depreminin gündemde olduğu kaydedildi. Geçen yıl haber sayısı ise 37 bin 657 olarak görülürken, 2019 yılında İstanbul'da yaşanan 5,7 şiddetindeki depremin oldukça konuşulduğu saptandı. Medyada deprem ile alakalı yer alan haberler ise sadece deprem sonrasındaki iki haftalık süreçte yoğun olarak görüldüğü belirtildi.

Ajans Press'in, AFAD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre deprem istatistikleri belli oldu. Verilere göre sadece 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem olduğu görülürken, son 20 yıldaki en yüksek deprem oranının 2017 yılında yaşandığı kaydedildi. 2017 yılında olan deprem sayısı ise 38 bin 287 olarak belirlenirken, ikinci en yüksek yıl Van depreminin yaşandığı ve 29 bin 831 depremle 2011 olarak kayıtlara geçti. 2005 yılında ise bu rakam 9 bin 481 olarak görüldü. Son 20 yıl içinde en az depremin görüldüğü yıl ise 304 ile 1996 yılı oldu. Marmara ve Düzce depreminin yaşandığı ve büyük yıkımlara sebep olan 1999 yılında ise yaşanan deprem sayısı 2 bin 101 olarak gözlendi.


- İstanbul
Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem oldu
Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem oldu

Türkiye, Deprem, Ajans, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem oldu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2-8 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Erman Toroğlu'ndan Beşiktaşlı isimlere sert eleştiri: Biri panik atak hastası, diğeri alkolik Hırsızlık şüphelisi kadınlar caddede soyunarak trafiği birbirine kattı Cadılar Bayramı'nı kutlamak için partiye katılan Şeyma Subaşı, eleştirilere cevap verdi Kahvaltı hazırlamayan eşine kafa atıp burnundan bıçakladı Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, Hollanda Ligi'nde son sırada yer alıyor Denize düşen şamandırasını almaya çalışan balıkçı boğuldu Erzincan depreminde enkazdan 8 gün sonra çıkarılan kadın İzmir depremine evinde yakalandı
Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor Kayserispor, Aykut Kocaman'ı takımın başına getirmek istiyor         
11:12
Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor Yeni haftaya yükselişle başlayan gram altın 508 liradan işlem görüyor         
10:37
Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim Yaşlı adamın cinsel organını ve başını kesen şizofren katil: Şahsı gördüm ve o anda öldürmeye karar verdim         
10:17
İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu İşte 3 yaşındaki Elif'in 65 saat sonra enkazdan çıkarılma anı! Kendisini ambulansa götüren görevlinin elini sıkı sıkı tuttu         
10:14
Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü Son Dakika! Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü         
10:00
Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor Ermenistan'dan küstah tehdit: Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor         
09:47
Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi Devlet Bahçeli'nin koronaya yakalandığı iddiasını özel kalem müdürü yalanladı: Beyefendinin sağlığı gayet iyi         
09:40
Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji'den yeni hafta için uyarı! 5 bölgede sağanak yağış bekleniyor         
09:13
Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu Metroda yakınlaşan sevgililer, bir yolcu tarafından uyarılınca ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu         
09:01
Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu Şarkıcı Sevda Demirel kadın koruma tuttu         
08:54
3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı 3 yaşındaki Elif'i enkazdan sağ çıkaran görevli gözyaşlarını tutamadı: Allah'ım onu bize bağışladı         
08:43
Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı Gölgelik olsun diye diktiği ağaçtan ilk hasatta 40 bin TL kazandı         
08:07
Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı Enkazdan çıkan çantadan borç listesi ve bunların ödenmesi için ayrılan para çıktı         
07:56
MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu MasterChef Türkiye'ye veda eden isim belli oldu         
07:32
Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada Polisin maske cezası yazmak istediği evli çift, ortalığı birbirine kattı! O anlar kamerada         
00:45
Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş Damat, yol kenarında gelini aşırı hız tartışması nedeniyle dövmüş         
22:19
Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi Son Dakika: İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı 83'e yükseldi         
17:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2020 11:29:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei