Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem oldu - Son Dakika

Medya takip kurumu Ajans Press, AFAD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre deprem istatistiklerini açıkladı. Verilere göre 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem olduğu görülürken son 20 yıldaki en yüksek deprem oranının 2017 yılında yaşandığı kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, deprem ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl deprem ile alakalı basına 66 bin 806 haber yansıdığı tespit edildi. Haber içerikleri incelendiğinde ise yılın başında yaşanan Elazığ depreminin ve son günlerde meydana gelen İzmir depreminin gündemde olduğu kaydedildi. Geçen yıl haber sayısı ise 37 bin 657 olarak görülürken, 2019 yılında İstanbul'da yaşanan 5,7 şiddetindeki depremin oldukça konuşulduğu saptandı. Medyada deprem ile alakalı yer alan haberler ise sadece deprem sonrasındaki iki haftalık süreçte yoğun olarak görüldüğü belirtildi.

Ajans Press'in, AFAD verilerinden elde ettiği bilgilere göre, yıllara göre deprem istatistikleri belli oldu. Verilere göre sadece 2020 yılı içinde 26 bin 466 deprem olduğu görülürken, son 20 yıldaki en yüksek deprem oranının 2017 yılında yaşandığı kaydedildi. 2017 yılında olan deprem sayısı ise 38 bin 287 olarak belirlenirken, ikinci en yüksek yıl Van depreminin yaşandığı ve 29 bin 831 depremle 2011 olarak kayıtlara geçti. 2005 yılında ise bu rakam 9 bin 481 olarak görüldü. Son 20 yıl içinde en az depremin görüldüğü yıl ise 304 ile 1996 yılı oldu. Marmara ve Düzce depreminin yaşandığı ve büyük yıkımlara sebep olan 1999 yılında ise yaşanan deprem sayısı 2 bin 101 olarak gözlendi.

- İstanbul