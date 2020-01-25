Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti - Son Dakika Magazin

Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti

6 saat önce

Bursa'da konser vermeye hazırlanan Haluk Levent, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi öğrendikten sonra konserini iptal etti.

Depremi öğrendi, Bursa konserini iptal etti, System.String[]

Bursa'da konser vermeye hazırlanan Haluk Levent, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremi öğrendikten sonra konserini iptal etti.


Yaşanan büyük felaketten sonra konser yapmanın uygun olmayacağını belirten Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyeleriyle sürekli irtibat kurup, bölgedeki gelişmeleri yakından takip etti. Haluk Levent, sahne alacağı Bursa'da, Elazığ'da saat 20.55'te meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından konserini iptal etti. Konser saatinin başlamasına dakikalar kala sahneye gelen sanatçı, mekanı dolduran dinleyicilerine yaptığı açıklamada, Elazığ'dan kötü haberler aldıklarını belirterek, "Eğer konseri yapamayacak durumda olursak burada otururum, sohbet ederiz. Yine gitmem bir yere, saatlerce muhabbet ederiz. Eğer çok kötü sonuçlarla karşılaşırsak konseri yapmanın hiçbir anlamı kalmaz. Elazığ ve Malatya'daki Ahbaplar koordine oldular" dedi.


Bunun üzerine alkışlar arasında sahneden ayrılan Haluk Levent, başkanı olduğu Ahbap Derneği üyelerinden Elazığ'daki son durumla alakalı bilgi aldı. Ardından sahnenin önüne gelen Haluk Levent, bu durumda konseri gerçekleştiremeyeceklerini ve konserin ertelendiğini duyurdu. Dinleyicilerinin arasında dolaşan ve onlarla bir süre sohbet eden Haluk Levent, sık sık telefonundan gelişmeleri takip ederken, bölgedeki Ahbap üyeleriyle konuştu. Haluk Levent, "Maalesef haberler kötü, hayatını kaybeden dostlarımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Ben Ahbap başkanı olarak görevime gideyim" diyerek dinleyicilerinden izin isteyen sanatçı, gelişmeleri kulisten takip etti. - BURSA

Haluk Levent, Elazığ, Bursa, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:25 Kaynak: İHA
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